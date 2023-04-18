Представлены наскальные рисунки Гобустана в искусстве – живопись, скульптура, ковры, современные мотивы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре Баку состоялось открытие экспозиции "Наскальные рисунки Гобустана в искусстве", организованной министерством культуры Азербайджана в честь Международного дня памятников и исторических мест, сообщает Trend Life.

Девизом Международного дня памятников и исторических мест (International Day for Monuments and Sites), который отмечается в мире ежегодно 18 апреля, стали слова "Сохраним нашу историческую родину". Этот День, также известный как День всемирного наследия, установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданного при ЮНЕСКО. Он отмечается с 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия, а также дает возможность больше узнать о многообразии мирового наследия и усилиях, которые прикладываются для его защиты и сохранения.

На выставке представлено более ста работ 30 известных мастеров и молодых художников в живописи, скульптуре, керамике, графике, батике, коврах, гобеленах, вызвавших большой интерес гостей.

Выступившие директор Гобустанского государственного историко-художественного заповедника Вугар Исаев, начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Сабина Гаджиева, депутат Милли Меджлиса, член Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО, действительный член (академик) Всемирной академии искусств "Новая эра" Ульвия Гамзаева, народный художник Ариф Гусейнов, заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев рассказали о богатстве исторических памятников, древней архитектуре и знаменательных местах Азербайджана, среди которых Гобустан занимает особое место. Ведущей мероприятия была научный сотрудник Гобустанского государственного историко-художественного заповедника Вяфа Гусейнова.

Гобустан – это уникальный памятник древнего наскального искусства, музей под открытым небом. Археологический заповедник находится к югу от Баку, на территории Гарадагского и Абшеронского районов. Представляет собой равнину, расположенную между юго-восточным склоном Большого Кавказского хребта и Каспийским морем, и частью которой является культурный пейзаж наскальных рисунков, расположенный на территории около 600 гектаров. Здесь обнаружено более 6 000 рисунков на одной тысяче скал. Самые ранние рисунки, а также предметы материальной культуры датируются периодом верхнего палеолита. Они образуют археологический комплекс, воплощающий в себе историю древних племен. Помимо наскальных рисунков, здесь можно увидеть курганы, древние укрытия и пещеры. Культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустана входит в список памятников мирового культурного наследия ЮНЕСКО. В заповеднике проводятся регулярные исследовательские и археологические работы с участием местных и зарубежных специалистов.

Фото - Вугар Иманов.