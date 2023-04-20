Киностудия "Азербайджанфильм" должна несколько лет находиться на дотации государства – народный артист Расим Балаев

БАКУ /Trend Life/ - Киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы должна несколько лет находиться на дотации государства.

Как сообщает в четверг Trend Life, с таким предложением на кинофоруме на тему "Азербайджанское кино - 125: Реальность, вызовы и цели" выступил председатель Союза кинематографистов Азербайджана, народный артист Расим Балаев.

По словам Расима Балаева, киностудии нужна помощь. "Я не говорю, что дотация должна быть постоянной, но пока киностудии нужна поддержка", - подчеркнул народный артист.

Отметим, что в рамках мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, в Баку в Центре Гейдара Алиева проходит кинофорум на тему "Азербайджанское кино - 125: Реальность, вызовы и цели". Форум, который пройдет в течение двух дней – 20-21 апреля, организован совместно министерством культуры Азербайджана и Центром Гейдара Алиева.