Азербайджанские актеры расскажут о том, как "Изменить Отелло"

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 13 мая состоится премьера спектакля "Изменить Отелло" по пьесе народного писателя Азербайджана Эльчина, сообщает Trend Life.

В спектакле заняты народные артисты Азербайджана Людмила Духовная и Мабуд Магеррамов, заслуженные артисты Салман Байрамов, Натаван Гаджиева, Инна Имранова, актеры Ярослав Трифонов, Говхар Шабанова, Руфат Алиев, Джохар Абдуллаев, Руслан Павлов, Рашад Алияров, Иоанна Ферштандт, Сабина Асим, Самира Рустамова и Диляра Назарова.

Режиссёром-постановщиком спектакля выступил Ильгар Сафат, он также занимался музыкальным оформлением. Художник-постановщик - Умай Гасанова, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, художник по костюмам - Сямра Ахундова, хореограф - Рауля Турккан.

Начало спектакля - в 19.00.

Билеты можно приобрести в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.Az

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az