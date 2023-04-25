Как из Баку можно попасть на различные планеты в космосе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене независимого театра M.Teatr (Mənim teatrım) состоялась премьера спектакля "O,mənimdir..." ( Он мой…) "Письмо незнакомки", поставленного режиссером Гюмрах Омар по произведению Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц", сообщает Trend Life. Перевод на азербайджанский язык был в свое время осуществлен известным режиссером и актером, заслуженным деятелем искусств Вагифом Ибрагимоглу (1949 -2011).

Аллегорическая повесть-сказка рассказывает о Маленьком принце, который посещает различные планеты в космосе, включая Землю. Книга обращается к темам одиночества, дружбы, любви и утраты. Несмотря на стиль детской книги, её герой рассуждает о жизни и человеческой природе...

Художник – постановщик – Умай Гасанова, художник по костюмам – Лейла Алиева, музыкальное оформление – Амид Гасымов. Создатель и художественный руководитель театра - режиссёр и сценарист, народный артист Азербайджана Видади Гасанов.

В ролях сыграли молодые актеры – Джавид Баба, Малейка Джафарова, Тохид Азим, Эльчин Амиров, Тунар Ализаде и Эльнур Тагиев.

Интересно, что впервые опубликованная 6 апреля 1943 года в Нью-Йорке повесть Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" была написана в разгар Второй мировой войны и считалась как аллегория политических событий середины XX века. Было продано более 140 миллионов экземпляров по всему миру, что поставило её в ряд самых известных бестселлеров. Кстати, рисунки в книге выполнены самим автором и не менее знамениты, чем само произведение. Это не только иллюстрации, но и органическая часть произведения: сами герои сказки ссылаются на рисунки и спорят о них. Уникальные иллюстрации в "Маленьком принце" разрушают языковые барьеры, становятся частью универсального визуального лексикона, понятного каждому. "Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит", - Антуан де Сент-Экзюпери, из посвящения к книге.