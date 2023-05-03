В Узбекистане показали азербайджанскую "Гайнану" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане на сцене Узбекского государственного музыкального театра имени Мукими была поставлена комедия "Гайнана" (Свекровь), являющаяся одним из известных образцов азербайджанского театрального и киноискусства, сообщили Trend Life в Культурном центре.

В своем выступлении перед показом директор Государственного музыкального театра имени Мукими Узбекистана, заслуженный артист Узбекистана и Казахстана Азим Муллаханов отметил, что произведения азербайджанских авторов вызывают большой интерес в Узбекистане, и среди них "Аршин мал алан", "Лейли и Меджнун", "Гайнана".

Было подчеркнуто, что постановка азербайджанских произведений на театральных сценах Узбекистана всегда становилась знаменательным событием. Муллаханов выразил признательность Азербайджанскому культурному центру имени Гейдара Алиева в Узбекистане за сотрудничество, подчеркнув, что эта традиция будет продолжена и в будущем.

Директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самир Аббасов, говоря о дружеских и братских отношениях между двумя народами, подчеркнул, что произведения азербайджанских авторов неоднократно ставились в Узбекистане.

Самир Аббасов выразил признательность министерству культуры и туризма Узбекистана за сохранение этих традиций и осуществление постановки "Гайнана" по одноименной пьесе азербайджанского драматурга Меджида Шамхалова.

Затем состоялся показ спектакля "Гайнана" в постановке главного режиссера Государственного музыкального театра Узбекистана имени Мукими Достона Хакбердиева.

В постановке заняты заслуженная артистка Узбекистана Мухаббат Сотволдиева, актеры Гуласал Рахманова, Омон Йўлдошев, Арофат Эргашова, Равшан Ибрагимов, Зилола Абдуллаева и другие.

В спектакле, представленном на узбекском языке, арии исполнялись на азербайджанском языке, над музыкальным оформлением постановки работал заслуженный деятель культуры Узбекистана Карим Узаков, дирижер спектакля – Акмал Тураев.