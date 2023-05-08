Коллектив Кукольного театра имени Абдуллы Шаига выступил в селе Талыш Тертерского района (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига представил концерт-спектакль на территории освобожденного от оккупации села Талыш Тертерского района, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Мероприятие проведено при совместной организации специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района) и публично юридического лица "Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе".

Выступление театра организовано в рамках серии мероприятий "Года Гейдара Алиева" и по случаю 150-летия со дня создания азербайджанского профессионального национального театра.

В исполнении коллектива Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига был представлен спектакль "Şəngülüm, Məngülüm" (Шянгюлюм, Мянгюлюм). Режиссером-постановщиком кукольного моноспектакля является Анар Мамедов, художник-постановщик - Игбал Алиев, композитор – заслуженная артистка Эльза Сеидджахан. В постановке была занята ведущая актриса театра Ульвия Алиева.

Наряду с труппой театра, состоялось выступление и юных артистов театра-студии "Oyuq" при Кукольном театре.

Отметим, что данные гастроли стали вторым визитом коллектива театра в село Талыш Тертерского района.