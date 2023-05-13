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Фуад Ибрагимов назначен главным дирижером Азербайджанской государственной академической филармонии

Культура Материалы 13 мая 2023 16:45 (UTC +04:00)
Фуад Ибрагимов назначен главным дирижером Азербайджанской государственной академической филармонии

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана Фуад Ибрагимов назначен главным дирижером Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

На этом посту он сменил народного артиста Азербайджана, известного дирижера Рауфа Абдуллаева.

Отметим, что Фуад Ибрагимов был дирижером Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, Симфонического оркестра "Новая филармония" в Мюнхене, главным дирижером оркестра Baku Chamber Orchestra при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

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