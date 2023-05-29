Балабан и джаз – страницы жизни Джошгуна Садыгова в юбилейном вечере (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама прошел концерт исполнителя на балабане Джошгуна Садыгова под названием "Страницы моей жизни", сообщает Trend Life.

Балабан - один из древнейших народных инструментов, относящихся к азербайджанской культуре. Он состоит из ствола, трости, регулятора и колпачка. Старейший прототип балабана, обнаруженный на территории Азербайджана, изготовлен из кости и датирован 1 веком н.э. Его название встречается в эпосе “Китаби-Деде Горгуд”, в стихах классиков азербайджанской поэзии. С балабаном исполняли сольные номера, а в первой половине XX века он стал частью оркестра народных азербайджанских инструментов. Ансамбль, включающий в себя два балабана и ударный инструмент, был популярным в народе под названием "балабанчылар дэстэси".

Мелодии, исполняемые на балабане, ярко отображают все тонкости музыкального мелоса. В этот вечер уникальное звучание было представлено в гармонии с джазовой музыкой.

Концерт этно-джазовой музыки "Страницы моей жизни" был посвящен 50-летию Джошгуна Садыгова, который 30 лет посвятил творческой деятельности. Выступление музыканта сопровождали коллективы, с которыми он работал на сцене - эстрадный фольклорный ансамбль “Джанги” народного артиста Мирджавада Джафарова и музыканты джаз-группы под руководством народного артиста Джамиля Амирова. На вечере были представлены композиции народных артистов Алибабы Мамедова, Джамиля Амирова, Сиявуша Керими, народные песни и любимые мелодии с джазовыми импровизациями. Концертная программа была встречена с большим интересом и овациями в честь юбиляра.

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