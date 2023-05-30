ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во всем мире ежегодно 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Этот день уже на протяжении многих лет широко отмечается и в Азербайджане.

В нашей стране реализованы и продолжают реализовываться многочисленные меры в направлении заботы о детях, вопросы, связанные с социальной и правовой защитой детей, регулируются Конституцией, законодательными и нормативно-правовыми актами.

В Азербайджане сформирована законодательная база по защите прав детей, приняты Закон "О правах ребенка" (19 мая 1998 года) и ряд других нормативно-правовых актов. Особое внимание уделяется созданию условий для формирования детей здоровыми, образованными, всесторонне развитыми, патриотичными.

Вот уже третий год ОАО "Азерхалча" широко отмечает Международный день защиты детей, сообщили Trend LIfe в пресс-службе "Азерхалча". В текущем году при совместной организации ОАО "Азерхалча", United Aid For Azerbaijan (UAFA) и компании McDonald’s было организовано мероприятие для детей, нуждающихся в особой заботе, из Реабилитационного центра UAFA, расположенного в Ясамальском районе Баку. Мероприятие и мастер-классы прошли в торгово-выставочном центре ОАО "Азерхалча", расположенном в Ичери шехер.

Гости мероприятия ознакомились с представленными коврами, приняли участие в процессе их создания, а затем под руководством творческого коллектива расписали национальные ковровые узоры, орнаменты карабахских ковров. Задачи мероприятия - уделить внимание развитию творческих способностей детей, их социально-культурной, социально-психологической реабилитации. Такие мероприятия важны с точки зрения создания их позитивного настроения, социализации и интеграции в общество.

После мастер-классов детский праздник продолжился в одном из филиалов McDonald’s, где дети также прекрасно провели время.

Компания McDonald’s Azərbaycan своими благотворительными мероприятиями продолжает оказывать поддержку, проводя подобные акции и различные социальные проекты.

Обеспечение и защита прав детей в нашей стране – залог нашего светлого, яркого и перспективного будущего. ОАО "Азерхалча" планирует проведение в течение года подобных мероприятий, которые направлены на выявление таланта детей, активного участия и интеграции детей с ограниченными физическими возможностями здоровья в общественную жизнь, эффективной организации детского досуга.