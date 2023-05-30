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ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)

Культура Материалы 30 мая 2023 21:47 (UTC +04:00)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Во всем мире ежегодно 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Этот день уже на протяжении многих лет широко отмечается и в Азербайджане.

В нашей стране реализованы и продолжают реализовываться многочисленные меры в направлении заботы о детях, вопросы, связанные с социальной и правовой защитой детей, регулируются Конституцией, законодательными и нормативно-правовыми актами.

В Азербайджане сформирована законодательная база по защите прав детей, приняты Закон "О правах ребенка" (19 мая 1998 года) и ряд других нормативно-правовых актов. Особое внимание уделяется созданию условий для формирования детей здоровыми, образованными, всесторонне развитыми, патриотичными.

Вот уже третий год ОАО "Азерхалча" широко отмечает Международный день защиты детей, сообщили Trend LIfe в пресс-службе "Азерхалча". В текущем году при совместной организации ОАО "Азерхалча", United Aid For Azerbaijan (UAFA) и компании McDonald’s было организовано мероприятие для детей, нуждающихся в особой заботе, из Реабилитационного центра UAFA, расположенного в Ясамальском районе Баку. Мероприятие и мастер-классы прошли в торгово-выставочном центре ОАО "Азерхалча", расположенном в Ичери шехер.

Гости мероприятия ознакомились с представленными коврами, приняли участие в процессе их создания, а затем под руководством творческого коллектива расписали национальные ковровые узоры, орнаменты карабахских ковров. Задачи мероприятия - уделить внимание развитию творческих способностей детей, их социально-культурной, социально-психологической реабилитации. Такие мероприятия важны с точки зрения создания их позитивного настроения, социализации и интеграции в общество.

После мастер-классов детский праздник продолжился в одном из филиалов McDonald’s, где дети также прекрасно провели время.

Компания McDonald’s Azərbaycan своими благотворительными мероприятиями продолжает оказывать поддержку, проводя подобные акции и различные социальные проекты.

Обеспечение и защита прав детей в нашей стране – залог нашего светлого, яркого и перспективного будущего. ОАО "Азерхалча" планирует проведение в течение года подобных мероприятий, которые направлены на выявление таланта детей, активного участия и интеграции детей с ограниченными физическими возможностями здоровья в общественную жизнь, эффективной организации детского досуга.

ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
ОАО "Азерхалча" провело мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей (ФОТО)
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