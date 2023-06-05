Baku Piano Festival – самое яркое событие лета: рок, классика, джаз, поп, фламенко, танго

БАКУ /Trend Life/ - С 15 по 29 июня пройдет второй международный Baku Piano Festival, который обещает стать самым ярким событием этого лета, сообщает Trend Life.

Фортепиано – это королевский инструмент. Он присутствует практически во всех жанрах музыки.

Baku Piano Festival - это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных, это прежде всего роскошная атмосфера, которая будет вдохновлять и очаровывать самых взыскательных меломанов гармониями - эмоциональными, танцевальными и всегда потрясающими. Каждый найдет здесь музыку по своему предпочтению - роскошный выбор концертов на абсолютно любой вкус: рок, классика, джаз, поп, фламенко, и даже танго! Настоящее творчество духа для бакинской публики! Не случайно девиз Baku Piano Festival - May Piano Inspire You!

Каждый музыкант на фестивале исключителен и приносит в свои композиции что-то своё, самобытное, новое, интересное, показывает свою музыку, свое видение, показывает то, как он слышит мир, что чувствует. Музыка, которая дает возможность выразить себя. Каждая нота не играется механически, а вливается в стройный хор прекрасной композиции. В этом магия фестиваля и его атмосфера импровизации, гармоничная, красивая, волшебная и запоминающиеся. Это глоток свежего воздуха, синтез двух традиций, наведение мостов между разными культурами и жанрами.

Единство музыки и индивидуальность стиля каждого исполнителя – это фишки Baku Piano Festival, которые способны очаровать любого зрителя и оставить незабываемые воспоминая.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

Билеты: https://iticket.az/events/2nd-baku-international-piano-festival

Хэштеги: #bakupianofest #bakupianofestival

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az