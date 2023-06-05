Объявлен Республиканский конкурс скрипачей на лучшее исполнение произведений Азера Дадашева

БАКУ /Trend Life/ - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли в рамках "Года Гейдара Алиева" объявляет Республиканский конкурс скрипачей на лучшее исполнение произведений композитора, народного артиста, профессора Азера Дадашева, сообщили Trend Life организаторы.

Председатель оргкомитета и председатель жюри – ректор БМА, народный артист СССР и Азербайджана, профессор Фархад Бадалбейли.

Конкурс пройдет 27 – 28 ноября 2023 года в Баку и будет состоять из двух туров.

Программа перового тура конкурса: два из перечисленных ниже сочинений Азера Дадашева для скрипки и фортепиано - «Ария», «Боль Ходжалы», «Нежность», «Аллилуйя», «Ноктюрн», «Токката», «Скерцо», «Печальный танец».

Обязательная программа второго тура: произведения для скрипки и камерного оркестра – «Поэма», посвященная общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, «Адажиетто и Скерцино».

Победителям вручаются денежные премии и дипломы.

I место - 1000 манат и диплом I степени

II место - 700 манат и диплом II степени

III место - 400 манат и диплом III степени.

Желающие принять участие в конкурсе должны до 20 ноября 2023 года представить в Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли заявление и программу первого тура. Возрастных ограничений для участия в конкурсе нет.

Телефон для справок: (012) 493 06 22.