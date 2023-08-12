Абузар Манафзаде выпустил музыкальный альбом

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский пианист, композитор, дирижер, лауреат международных конкурсов Абузар Манафзаде, проживающий в Австрии, выпустил музыкальный альбом под названием INSOMNIA, сообщает Trend Life.

В музыкальный альбом вошли произведения азербайджанских композиторов, а также собственные сочинения Абузара Манафзаде. Музыкальные сочинения, вошедшие в альбом, записаны при участии Польского камерного оркестра Camerata.

Альбом издан при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры.

Отметим, что Абузар Манафзаде, являясь первым азербайджанцем, получившим дирижерское образование в Венском университете музыки и сценического искусства – одном из самых знаменитых музыкальных учебных заведений мира, одновременно получил магистерское образование по фортепиано в Университете им. Антона Брукнера в городе Линц.