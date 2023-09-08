В Азербайджане объявлен конкурс для креативной молодежи

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане объявлен Республиканский конкурс для талантливой молодежи и подростков "Мои рассуждения", сообщили Trend Life в пресс-службе Центра искусств "Хатаи".

Конкурс художественных работ, который проводится в рамках "Года Гейдара Алиева", организован Азербайджанской государственной картинной галереей и Центром искусств "Хатаи" при поддержке министерства культуры, министерства образования, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной власти Хатаинского района, Союза художников Азербайджана. Проект реализуется во второй раз, первый конкурс был проведен в 2021 году.

Главная цель - содействие развитию креативного мышления у подрастающего поколения и молодежи.

В конкурсе могут принять участие лица с творческими способностями в возрасте от 9 до 21 года, которые до 5 октября должны прислать фото своих работ на адрес dusuncem23@gmail.com, указав название работы, фамилию, имя автора, дату рождения, место обучения и контактный номер.

Каждый участник может представить на конкурс не более двух работ, и каждая из них должна быть опубликована отдельно. Тема работ свободная, художники должны отразить в произведениях свои чувства, интересы, рассуждения. В конкурсе могут принять участие и иностранные граждане.

Дополнительную информацию об условиях конкурса можно получить по телефону: (051) 310-74-01 (WhatsApp).

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