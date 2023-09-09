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Солистка Азербайджанского академического музыкального театра выступила в Узбекистане (ФОТО)

Культура Материалы 9 сентября 2023 12:32 (UTC +04:00)
Солистка Азербайджанского академического музыкального театра выступила в Узбекистане (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Солистка Азербайджанского государственного академического музыкального театра Элеонора Мустафаева приняла участие в торжественных мероприятиях в Ташкенте, организованных по случаю Дня независимости Республики Узбекистан, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В ходе серии мероприятий, проводимых на протяжении пяти дней, азербайджанская актриса достойно представила свою страну.

Она разделила сцену с известными оперными исполнителями из тюркоязычных стран. Среди них - Ширин Маматова (Узбекистан), Зарина Алтынбаева (Казахстан), Демет Гюркан (Турция), Заира Раимбекова (Кыргызстан), Айна Сейркулева (Туркменистан).

Отметим, что Элеонора Мустафаева приняла участие в мероприятии по приглашению Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Солистка Азербайджанского академического музыкального театра выступила в Узбекистане (ФОТО)
Солистка Азербайджанского академического музыкального театра выступила в Узбекистане (ФОТО)
Солистка Азербайджанского академического музыкального театра выступила в Узбекистане (ФОТО)
Солистка Азербайджанского академического музыкального театра выступила в Узбекистане (ФОТО)
Солистка Азербайджанского академического музыкального театра выступила в Узбекистане (ФОТО)
Солистка Азербайджанского академического музыкального театра выступила в Узбекистане (ФОТО)
Солистка Азербайджанского академического музыкального театра выступила в Узбекистане (ФОТО)
Солистка Азербайджанского академического музыкального театра выступила в Узбекистане (ФОТО)
Солистка Азербайджанского академического музыкального театра выступила в Узбекистане (ФОТО)
Солистка Азербайджанского академического музыкального театра выступила в Узбекистане (ФОТО)
Солистка Азербайджанского академического музыкального театра выступила в Узбекистане (ФОТО)
Солистка Азербайджанского академического музыкального театра выступила в Узбекистане (ФОТО)
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