Персональная выставка Чингиза Фарзалиева в Узбекистане: впечатляющие пейзажи и натюрморты (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее "Академия" Академии художеств Узбекистана состоялась церемония открытия персональной выставки известного азербайджанского художника, заслуженного деятеля искусств Азербайджана, директора Азербайджанского национального музея искусств, почетного академика Академии художеств Узбекистана Чингиза Фарзалиева под названием "Чаша радости", сообщили Trend Life в музее. Это значимое событие собрало на одной площадке известных деятелей искусства и культуры из Узбекистана и Азербайджана.

Экспозиция проходит при совместной организации министерства культуры Азербайджана, Азербайджанского национального музея искусств и Академии художеств Узбекистана, при партнерстве Союза художников Азербайджана и Азербайджанской государственной академии художеств.

Выставка посвящена 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и служит дальнейшему развитию культурных связей между двумя странами.

В экспозиции представлены около 40 произведений, созданных художником с первых лет творческой деятельности и до сегодняшнего дня. Полотна Чингиза Фарзалиева известны впечатляющими пейзажами, натюрмортами и богаты философским содержанием.

Выставка "Чаша радости" представляет собой уникальную возможность для зрителя наблюдать и наслаждаться многолетним творческим путем автора.

На открытии выставки присутствовали председатель Академии художеств, народный художник Узбекистана Акмаль Нуридинов, посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, директор галереи изобразительных искусств Узбекистана, заслуженный деятель культуры Узбекистана, доктор искусствоведения, профессор Камола Акилова, народный художник Азербайджана, секретарь Союза художников Азербайджана, проректор Азербайджанской государственной академии художеств, профессор Салхаб Мамедов.

В своем выступлении председатель Академии художеств Узбекистана Акмаль Нуридинов выразил признательность посольству Азербайджана и Азербайджанскому культурному центру имени Гейдара Алиева в Узбекистане за содействие в организации выставки.

Акмаль Нуридинов пригласил узбекскую аудиторию познакомиться с азербайджанской живописью, подчеркнув укрепление и расширение культурных связей между двумя странами.

Посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, подчеркнув, что народы двух стран связывают вековые узы дружбы, отметил стремление Азербайджана и Узбекистана к углублению политических и культурных связей.

Народный художник Азербайджана Салхаб Мамедов поздравил Чингиза Фарзалиева с открытием выставки, поблагодарив Академию художеств Узбекистана за проведение данного мероприятия.

Салхаб Мамедов подчеркнул, что тонкое чутье и светлая душа Чингиза Фарзалиева нашли отражение в его произведениях.

Выставка вызвала большой интерес публики, стала ярким свидетельством тесных культурных связей между Узбекистаном и Азербайджаном, демонстрируя великолепные произведения искусства, в которых отражается глубина внутреннего мира художника.

Координатор проекта - заведующая отделом международных связей Азербайджанского национального музея искусств Кенуль Рафиева.

Выставка продлится до 21 сентября 2023 года.

Отметим, что Чингиз Фарзалиев родился в 1943 году в Баку. В 1973 году окончил факультет живописи Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова.

С 2010 года Чингиз Фарзалиев возглавляет Азербайджанский национальный музей искусств Азербайджана. Он является профессором Азербайджанской государственной академии художеств.

Фарзалиев автор более 50 работ в области изобразительного искусства. Также является автором изданий "Все о натюрморте" (2004), "Все о портрете" (2005), "Все о пейзаже" (2006), "Антология живописи Азербайджана" (2007), "Азербайджанский государственный музей искусств" (2010), "Народное искусство Азербайджана" (2013), "Sərvət" (Достояние) (2014), "Варга и Гюльша" (2021).

За заслуги в области культуры и искусства он удостоен международных наград и званий. Чингиз Фарзалиев является почетным профессором Национального института искусства и дизайна имени Камолиддина Бехзода Академии художеств Узбекистана.

За плодотворное творческое и научное сотрудничество в 2021 году Чингиз Фарзалиев награжден серебряной медалью Академии художеств Узбекистана.