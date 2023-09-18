В Азербайджане отмечают День национальной музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 18 сентября на Первой Аллее почетного захоронения в Баку состоялось мероприятие, посвященное Дню национальной музыки, сообщает в понедельник Trend Life.

День национальной музыки вошел в историю как день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948). Также в этот день родился другой выдающийся представитель азербайджанской музыки, великий композитор Муслим Магомаев старший (1885-1937).

В мероприятии приняли участие общественные деятели, известные деятели культуры и искусства, представители творческой молодежи.

Говоря о творческом наследии выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли особо подчеркнул его большой вклад в музыкальную культуру страны.

Было отмечено, что наряду с творческой деятельностью, композитор также вошел в историю как видный общественный деятель.

Председатель Союза композиторов, народная артистка Азербайджана Фирангиз Ализаде рассказала о творчестве Узеира Гаджибейли, произведениях, которые он создал.

Далее участники мероприятия возложили цветы к могилам Узеира Гаджибейли, Рашида Бейбутова, Бюльбюля, Муслима Магомаева, Ниязи, Гара Гараева, Фикрета Амирова и других выдающихся деятелей национального музыкального искусства.