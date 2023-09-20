Азербайджанская художница Маргарита Керимова-Соколова удостоена награды Artistic Career Prize в Сан-Ремо (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная художница, наша соотечественница Маргарита Керимова-Соколова удостоена престижной премии Artistic Career Prize (Художественная карьера).

Как сообщила Trend Life сама художница, награждение престижной премией состоялось в театре "Казино" в Сан-Ремо (Италия).

Премия присуждается фондом Effetto Arte - лидером в области современного искусства. Artistic Career Prize - одна из самых значительных наград в области искусства и культуры. Фонд Effetto Arte вручает премию за профессиональную карьеру художникам, отличившимся на протяжении многих лет в области изобразительного искусства.

Получение премии Artistic Career Prize является для художника важным признанием его творческого пути, возможностью получить большую известность среди коллекционеров и арт-дилеров.

Одна из целей премии Artistic Career Award в том, чтобы привлечь внимание к работам художников, чье творчество достойно изучения и оценки.

Маргарита Керимова-Соколова родилась в Баку, она выпускница художественно-графического факультета Кубанского государственного университета (Краснодар, Россия) и Академии художеств имени И.Репина (Санкт-Петербург, Россия). Член Союза художников Азербайджана и СССР (с 1969 года), Международной федерации художников при ЮНЕСКО, Международного художественного фонда Российской академии художеств, вице-президент Международного фонда эстетического развития, член Международной ассоциации художников, академик Всемирной художественной академии "Новая эра", лауреат международных проектов.

В 1994-1995 годах Керимова-Соколова жила и работала в США (Филадельфия, Нью-Йорк, Чикаго), а с 1995 года проживает в Кёльне (Германия).

Выставки ее работ с большим успехом проходили во многих странах мира, ее картины находятся в известных музеях мира и частных коллекциях. Она обладательница престижных международных премий имени Донателло, Караваджо, Леонардо да Винчи и т.д.

Отметим, что прадедом Маргариты Керимовой-Соколовой был известный русский художник, живописец-жанрист и портретист, академик Императорской Академии художеств Иван Соколов.