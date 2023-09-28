В Токио состоится мировая премьера фильма азербайджанского режиссера (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На Международном кинофестивале в Токио (Япония) состоится мировая премьера фильма азербайджанского режиссера Хилала Байдарова "Quşlara Xütbə" (Sermon to the Birds/Проповедь птицам), сообщает Trend Life.

Кинокартина является вторым фильмом Байдарова, входящим в кинотрилогию под названием "Savaş Nağılları" (War Tales/Военные сказки) или "Xütbə" (Sermon/Проповедь).

Кинофестиваль пройдет с 23 октября по 1 ноября. Председатель жюри кинофестиваля в этом году – всемирно известный немецкий кинорежиссёр, фотограф, сценарист и продюсер, лауреат многочисленных наград и премий Вим Вендерс.

Роли в фильме "Quşlara Xütbə" исполнили Рена Аскерова, Орхан Искендерли, Гусейн Насиров.

Автор сценария, режиссер, монтажер фильма - Хилал Байдаров, исполнительный продюсер – Гафар Демирчи.

Напомним, что в середине августа 2022 года фильм "Balıqlara Xütbə" (Sermon to the Fish /Проповедь рыбам) был представлен на 75-м Международном кинофестивале в Локарно (Швейцария), где был удостоен двух наград - "Специальное упоминание Pardo Verde WWF" и награды молодежного жюри в номинации под названием "Качество жизни зависит от окружающей среды".