Красота и неповторимость азербайджанской музыки: Театр оперы и балета представил в Баку "Вечер мугама" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета представил на сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли концертную программу "Muğam axşamı" (Вечер мугама), сообщает Trend Life. Режиссер-постановщик проекта – заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев.

В концертной программе приняли участие хоровой коллектив и симфонический оркестр Академического театра оперы и балета под управлением дирижера, заслуженного деятеля искусств Севиль Гаджиевой, а также ведущие солисты театра – народные артисты Мансум Ибрагимов и Назакят Теймурова, заслуженные артисты – Тайяр Байрамов, Гюлистан Алиева, Сабухи Ибаев, Арзу Алиева, Илькин Ахмедов, исполнители Мюталлим Демиров, Равана Амирасланлы, Мирали Сарызаде, Хаял Гусейнов и другие.

На вечере прозвучали фрагменты из опер "Лейли и Меджнун", "Ашуг Гариб", "Натаван", а также народные песни, мугамы и теснифы. Исполнители выступили в сопровождении народного артиста Эльчина Гашимова (тар), заслуженных артистов Эльхана Мансурова (тар), Эльнура Ахмедова (кяманча) и инструментального ансамбля.

Концертная программа вызвала большой интерес публики. Музыкальные произведения тронули сердца слушателей, показали всю красоту, мелодичность и неповторимость азербайджанской музыки.

Каждый музыкальный номер был встречен публикой бурными аплодисментами.

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