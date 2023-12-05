100-летие Марии Каллас отметили на Международном фестивале "Opera Art" в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт в рамках IV Международного музыкального фестиваля Динары Алиевой "Opera Art", сообщает Trend Life.

Концерт был посвящен 100-летию со дня рождения одной из величайших оперных певиц XX века Марии Каллас (1923-1977).

В программе вечера выступили Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера, народного артиста Азербайджана Ялчина Адигезалова и солистка Большого театра России, народная артистка Азербайджана Динара Алиева (сопрано).

Вниманию публики были представлены произведения Винченцо Беллини, Джузеппе Верди, Франческо Чилеа, Франца фон Зуппе, Джакомо Пуччини, Франца Легара, Пьетро Масканьи, Джорджа Гершвина, Гарольда Арлена и Имре Кальмана.

Отметим, что ряд концертных программ в рамках IV Международного музыкального фестиваля Динары Алиевой "Opera Art" прошли в Москве. Впервые фестиваль был проведен в 2015 году в Большом зале Московской консерватории. Художественный руководитель – народная артистка Азербайджана Динара Алиева. Традиция фестиваля "Opera Art" – представление публике оперных шедевров с участием известных артистов и коллективов, музыкантов мирового уровня.

Фото - Кямран Багиров.

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