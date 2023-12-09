TOUCH of COLOR Илоны Нагиевой - свобода самовыражения и переформатирование индустриального стиля (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре современного искусства состоялось открытие первой персональной выставки Илоны Нагиевой TOUCH of COLOR, сообщает Trend Life.

Молодой талантливый художник Илона Нагиева родилась в Баку. Является выпускницей Азербайджанской государственной академии художеств (интерьер- дизайн, графический дизайн). Также образование получила в Австрии, в Университете искусств и промышленного дизайна в Линце (Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz), который завоевал репутацию оплота современного и футуристического искусства. Потому свобода самовыражения и нетривиальная подача личностных восприятий органично "прочитывается" в работах молодой художницы. В представленных картинах можно ощутить веяния современных трендов, где Илона словно переосмысливает "цифру" digital art, перенося условные нули и единицы на холст, играя формой и цветом.

"Искусством увлеклась еще с детства, когда смотрела мультфильмы, а потом сказочных героев переносила красками и карандашами на альбом. Причем, делала это непосредственно во время просмотра. Благодаря поддержке матери выбрала этот творческий путь, у меня были очень хорошие учителя. Несколько лет назад решила создавать картины на профессиональном уровне. В моих нынешних работах, созданных в современной стилистике, сделала акцент на цветы и контрасты, отразила искаженные портреты, чтобы дать возможность зрителю всецело прочувствовать всю гамму собственных чувств и эмоций, энергетику восприятия", - сказала Trend Life Илона Нагиева.

Экспозиция демонстрирует то, как автор картин переформатирует индустриальный стиль в отдельное художественное полотно. Некоторая визуальная графичность в её работах перекликается с нейрографикой, и это даёт им ещё одно "наполнение" и привносит некую гармоничную психоделику, когда зрителю предлагается задержаться на условную минуту и в виртуальной зрительной мозаике сюжетов художницы увидеть неповторимую многогранность окружающего мира, где в кажущейся сложности представлена его природная "текучесть".

И при всём этом многообразии работы Илоны несут в себе нежность, которая несколько завуалирована от присущей современному темпо-ритму настоящего времени "остроте".

Фото - Заур Мустафаев.

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