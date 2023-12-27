Увлекательный калейдоскоп и радуга ярких цветов в старинной части Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Выставка "Гурама Арт" – это праздник не только для художников, представляющих свои работы, но и для нашего наследия.

Об этом Trend Life сказал участник выставки "Гурама Арт", заслуженный художник Азербайджана Вугар Али.

Отметим, что в рамках II Национального фестиваля гурама (лоскутное шитье) в Бакинском Доме фотографии, расположенном в старинной части Баку – Ичери Шехер, проходит выставка "Гурама Арт".

"Декоративно-прикладное искусство гурама имеет глубокие корни, в Азербайджане нет такого человека, у предков которого дома не было бы различных образцов гурамы, раньше эти изделия широко использовались в быту. У меня гурама всегда вызывала большой интерес, особенно он проявился в студенческие годы, когда я познакомился с академиком Худу Мамедовым. Мы с ним обсуждали не только красоту, но и построение композиционных решений гурамы. Благодаря Национальному фестивалю гурама новое поколение больше узнает об этом декоративно-прикладном искусстве, это крайне важно. На выставке я представляю десять работ, часть из них была написана в 90-е годы прошлого века, другие в 2018 и 2019 годах. Это направление мне крайне близко, и я эту линию продолжаю", - отметил Вугар Али.

Художник, искусствовед, арт-терапевт Мехрибан Шамсадинская экспонирует на выставке три картины.

"Работы, вошедшие в экспозицию, были созданы загодя, не специально для проекта, однако выбраны куратором выставки. Так, картина "Витраж" отображает ту же технику, которая используется в искусстве гурама, только на стекле. В произведении "Маки на ветру" разнообразие красок, их можно увидеть и на различных изделиях, созданных в технике гурама. Третье полотно из серии "Колесо фортуны", эта серия была создана в 2021 году. И между созданием картин "Маки на ветру" и "Колесо фортуны" 10 лет разницы и можно наблюдать мой рост как художника, развитие различных художественных стилей. Я с детства видела как создаются изделия гурама – мне это показывала моя бабушка, родом из города Шуша. Замечательно, что Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" вносит вклад в популяризацию этого вида декоративно-прикладного искусства. Второй фестиваль получился еще более обширным, чем предыдущий. Думаю, в дальнейшем для фестиваля я буду создавать работы непосредственно в этой технике", - подчеркнула художница.

Отметим, что гурама - вид декоративно-прикладного искусства, занимающий особое место в художественной культуре Азербайджана, связан с древними историческими корнями и традициями.

В экспозицию вошли работы 17 художников, отражающие тему интеграции в современном искусстве гурама и вышивки. Работы выполнены в различных направлениях искусства – живопись, скульптура, миниатюра, видео-арт и т.д.

Каждая представленная работа - это увлекательный калейдоскоп, созданный с помощью радуги ярких цветов, фигур различной формы.

На выставке представлены произведения Вугара Али, Мехрибан Шамсадинской, Вюсали Агаразыевой, Мамеда Рашидова, Орхана Гараева, Перинисы Аскеровой, Айтен Абдуллаевой, Гюнель Равиловой, Рены Тагиевой, Эльчина Яхъязаде, Джейхуна Джошкуна, Гюля Бектамирова, Садат Бакировой, Шалали Саламзаде, Агамали Алиева, Тамиры Ибрагимовой и Наргиз Аскеровой.

Выставка, организованная Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", продлится до девятого января.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!