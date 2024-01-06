Обсуждено расширение сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в сфере культуры и образования

БАКУ /Trend Life/ - Состоялась встреча директора Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самира Аббасова с исполнительным директором Общества дружбы "Узбекистан-Азербайджан" Эркином Нуридиновым, сообщили Trend Life в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева.



На встрече, состоявшейся в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева, были обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества, визит делегации Общества Дружбы в Азербайджан в текущем году, расширение сотрудничества между университетами двух стран, реализация совместных проектов с Азербайджанским государственным педагогическим университетом и Гянджинским государственным университетом, преподавания азербайджанского языка и литературы в Ташкентском государственном педагогическом университете имени Низами (начиная с этого года) и приглашения с этой целью педагогов из Азербайджана.

Также было обсуждено проведение взаимных лекций, решение организационных вопросов, связанных с днями азербайджанской культуры в Узбекистане, осуществлен обмен идеями по пропаганде наследия Низами Гянджеви, Мухаммеда Физули и Максуда Шейхзаде и реализации проектов перевода и публикации их произведений.

Отметим, что Общество дружбы "Узбекистан-Азербайджан" действует при Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при министерстве культуры Узбекистана и на базе Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами.

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