В Узбекистане создано Международное научно-исследовательское общество Низами Гянджеви (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане совместно с Ташкентским государственным педагогическим университетом имени Низами состоялась международная научная конференция "Идеология тюркизма в творчестве Низами Гянджеви", сообщили Trend Life организаторы.

В конференции, прошедшей в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Ташкенте, приняли участие ученые-низамиведы из Азербайджана, Узбекистана и Турции, преподаватели высших учебных заведений Ташкента, исследователи ряда научных организаций, деятели науки, преподаватели и студенты.



По итогам конференции с целью внедрения, исследования и популяризации наследия Низами Гянджеви в мире при Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Узбекистане было создано Международное научно-исследовательское общество Низами Гянджеви, в которое вошли ученые-низамиведы из тюркского мира.

На должность председателя Международного научно-исследовательского общества Низами Гянджеви избран известный узбекский ученый, профессор Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои Нурбай Джаббаров, ответственным секретарем - директор Центра Низами Гянджеви Гянджинского отделения Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по филологии Алимухтар Мухтаров.

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