В Баку прошел поэтический вечер в честь юбилея Баба Везироглу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центральной библиотеке Сабаильской районной централизованной библиотечной системы прошел поэтический вечер "Elə bil dünəndi ömrün baharı" в честь 70-летия заслуженного деятеля искусств, кавалера ордена “Шараф”, поэта, прозаика, переводчика, кинодраматурга Баба Везироглу, организованное Главным управлением культуры города Баку, сообщает Trend Life.

Мероприятие началось с показа видеоклипа, отражающего богатое творчество Баба Везироглу, в котором были отражены ценные мысли поэта о чтении, книгах и их значении, озвученные мастером слова в стихах. На поэтическом вечере юбиляр продекламировал зрителям свои произведения, которые были также представлены молодежью, в том числе музыкальные композиции, написанные на слова поэта. Баба Везироглу ответил на вопросы читателей и поклонников поэтического творчества.

Баба Везироглу родился 10 января 1954 года в селе Моллаисаглы Исмайыллинского района. Он учился на факультете журналистики Азербайджанского государственного университета и Московского литературного института имени Максима Горького. Свою литературную деятельность Баба Везироглу начал в 1976 году с рассказов "Bir yaz axşamı", "Maqazinçi Dadaş", опубликованных в журнале "Ulduz". С этого периода стихи и проза писателя активно публиковались в периодической печати, переведены на иностранные языки. С 1981 года он является членом Союза писателей Азербайджана. В 1988 году он был удостоен премии Ленинского комсомола. В различные период жизни Баба Везироглу работал инструктором в Бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей Азербайджана, консультантом Союза писателей Азербайджана, главным редактором журнала "Молла Насреддин" и других изданиях, редактором Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", главным редактором Союза кинематографистов Азербайджана. В 1991 году он был избран членом правления Союза писателей Азербайджана.

Баба Везироглу перевел множество произведений русских классиков, на более чем тысячу его стихотворений написаны песни, ряд композиций звучат в фильмах.

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