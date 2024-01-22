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Мурад Садых исполнил Tut ağacım памяти Айгюн Бейляр (ВИДЕО)

Культура Материалы 22 января 2024 17:13 (UTC +04:00)
Мурад Садых исполнил Tut ağacım памяти Айгюн Бейляр (ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Популярный исполнитель, кавказский Стив Уандер Мурад Садых исполнил одну из самых известных композиций заслуженной артистки Азербайджана Айгюн Бейляр Tut ağacım (музыка – народная артистка Айгюн Самедзаде, слова – Закира Аллахвердиева), посвятив ее памяти певицы, сообщает Trend Life.

Айгюн Бейляр родилась 22 августа 1975 года в Баку. Начальное музыкальное образование она получила в музыкальной школе при Дворце культуры имени Саттара Бахлулзаде (класс игры на нагаре). В 13 лет она становится солисткой Азербайджанской государственной детской филармонии. Именно в этот период проходят ее первые выступления на профессиональной сцене, гастроли по зарубежным странам, различным городам и регионам страны.

В 20 лет (в 1995 году), создав первый профессиональный музыкальный коллектив имени легендарной Шовкет Алекперовой, Айгюн Бейляр начинает широкую концертную деятельность, в том числе представляя национальное искусство за рубежом. В 1998 году Айгюн Бейляр поступает на факультет ханенде (исполнитель мугама) в Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), где ее преподавателями становятся известные мастера Ариф Бабаев, Ислам Рзаев, Агахан Абдуллаев и другие.

В 2005 году вместе с мугамным трио Айгюн Бейляр становится победительницей Международного фольклорного фестиваля в Самарканде (Узбекистан). С концертными программами она выступала во Франции, Испании, Марокко, США, Великобритании, России, Турции, Греции, Германии, Швеции, Дании и других странах.

Айгюн Бейляр скончалась 7 января 2024 года.

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