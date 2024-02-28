Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, известного дирижера и педагога, лауреата Государственной премии, народного артиста Сулеймана Алескерова, сообщает Trend Life.

Вначале академик, директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Рафаэль Гусейнов рассказал присутствующим о жизни и творчестве композитора Сулеймана Алескерова.

Было отмечено, что композитор написал две оперы, двенадцать оперетт, две симфонии, симфонический мугам "Баяты-шираз", увертюры для симфонического оркестра, две симфонические поэмы, шесть кантат, произведения в различных жанрах для хора и оркестра народных инструментов и около 200 песен и романсов. Также он автор многих музыкальных сочинений к документальным кинолентам и художественному фильму "Улдуз", снятому в 1964 году.

Далее слово было передано музыке. На вечере выступили Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов под управлением народного артиста Агаверди Пашаева, солисты - народные артисты Самир Джафаров, Эльшан Мансуров, заслуженные артисты Алмаз Оруджева, Анар Шушалы, Рамиль Гасымов, ашуг Самира, Арзу Алиева, Чинара Гейдарова, лауреаты республиканских и международных конкурсов Сабина Арабли, Камила Набиева, Бахруз Зейналов, Хикмет Гасымов, Эльшад Шихалиев.

Вниманию слушателей были представлены произведения Сулеймана Алескерова. Музыкальный вечере прошел очень душевно, наполнив зрительские сердца прекрасной музыкой.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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