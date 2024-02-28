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Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)

Культура Материалы 28 февраля 2024 19:46 (UTC +04:00)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, известного дирижера и педагога, лауреата Государственной премии, народного артиста Сулеймана Алескерова, сообщает Trend Life.

Вначале академик, директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Рафаэль Гусейнов рассказал присутствующим о жизни и творчестве композитора Сулеймана Алескерова.

Было отмечено, что композитор написал две оперы, двенадцать оперетт, две симфонии, симфонический мугам "Баяты-шираз", увертюры для симфонического оркестра, две симфонические поэмы, шесть кантат, произведения в различных жанрах для хора и оркестра народных инструментов и около 200 песен и романсов. Также он автор многих музыкальных сочинений к документальным кинолентам и художественному фильму "Улдуз", снятому в 1964 году.

Далее слово было передано музыке. На вечере выступили Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов под управлением народного артиста Агаверди Пашаева, солисты - народные артисты Самир Джафаров, Эльшан Мансуров, заслуженные артисты Алмаз Оруджева, Анар Шушалы, Рамиль Гасымов, ашуг Самира, Арзу Алиева, Чинара Гейдарова, лауреаты республиканских и международных конкурсов Сабина Арабли, Камила Набиева, Бахруз Зейналов, Хикмет Гасымов, Эльшад Шихалиев.

Вниманию слушателей были представлены произведения Сулеймана Алескерова. Музыкальный вечере прошел очень душевно, наполнив зрительские сердца прекрасной музыкой.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Душевный вечер памяти Сулеймана Алескерова (ФОТО)
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