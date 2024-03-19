Вдохновенно, ярко, позитивно – концерт маэстро Джейхуна в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вдохновенно, ярко, с множеством музыкальных сюрпризов прошел концерт виртуозного скрипача, композитора, заслуженного артиста Азербайджана маэстро Джейхуна (Джейхун Исмаилов), сообщает Trend Life.

Концерт состоялся в зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и собрал большое число поклонников музыканта. Интересно, что среди почитателей таланта маэстро Джейхуна слушатели разных возрастов – это и молодежь, и люди солидного возраста.

Отметим, что маэстро Джейхун покорил своим безукоризненным исполнением не только азербайджанского, но и зарубежного слушателя. Его выступления всегда интересны, харизматичны, так было и на концерте в зале Оперной студии.

Для слушателей маэстро Джейхун подготовил разнообразную музыкальную программу. В ходе вечера он тепло общался с публикой, рассказывая о творчестве и музыке. На концерте музыкант играл не только на своем коронном инструменте – скрипке, но также сел и за рояль.

В концертной программе были представлены хореографические номера – азербайджанский национальный танец, также танцоры завораживающе вальсировали, в то время как маэстро Джейхун виртуозно играл на скрипке.

Гостями концерта стали известные деятели культуры и искусства, друзья и коллеги маэстро Джейхуна, среди них народный артист Азербайджана, композитор Эльдар Мансуров.

Время пролетело незаметно, концерт получился позитивным, душевным, проникновенным. За прекрасно проведенное время слушатели благодарили маэстро Джейхуна бурными аплодисментами.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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