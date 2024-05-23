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Связь мугама и газели: лирика, эстетика в Баку (ФОТО)

Культура Материалы 23 мая 2024 13:44 (UTC +04:00)
Связь мугама и газели: лирика, эстетика в Баку (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку при участии известного ханенде, педагога, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Агиля Меликова состоялось мероприятие в рамках проекта "Azərbaycan muğamı", сообщает Trend Life.

До начала программы директор Международного центра мугама, заслуженный артист Азербайджана Сахиб Пашазаде поздравил Агиля Меликова с присуждением ему персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики, и пожелал дальнейших творческих успехов.

Затем на литературно-художественном мероприятии был представлен мугам "Шур". В программе выступили ханенде Эльбрус Нифталиев и победители телевизионного конкурса мугама Хатаи Гаджиев и Вугар Абилов. Ханенде выступили в сопровождении инструментального коллектива под руководством Рашада Ибрагимова.

Выступление Агиля Меликова о художественно-эстетической, лирико-эмоциональной связи мугама и газели, содержании и образности газелей, их влиянии на музыку мугама было встречено слушателями с большим интересом.

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Связь мугама и газели: лирика, эстетика в Баку (ФОТО)
Связь мугама и газели: лирика, эстетика в Баку (ФОТО)
Связь мугама и газели: лирика, эстетика в Баку (ФОТО)
Связь мугама и газели: лирика, эстетика в Баку (ФОТО)
Связь мугама и газели: лирика, эстетика в Баку (ФОТО)
Связь мугама и газели: лирика, эстетика в Баку (ФОТО)
Связь мугама и газели: лирика, эстетика в Баку (ФОТО)
Связь мугама и газели: лирика, эстетика в Баку (ФОТО)
Связь мугама и газели: лирика, эстетика в Баку (ФОТО)
Связь мугама и газели: лирика, эстетика в Баку (ФОТО)
Связь мугама и газели: лирика, эстетика в Баку (ФОТО)
Связь мугама и газели: лирика, эстетика в Баку (ФОТО)
Связь мугама и газели: лирика, эстетика в Баку (ФОТО)
Связь мугама и газели: лирика, эстетика в Баку (ФОТО)
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