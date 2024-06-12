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Кенуль Хасиева посвятила концерт памяти безвременно ушедшей из жизни матери (ФОТО)

Культура Материалы 12 июня 2024 17:19 (UTC +04:00)
Кенуль Хасиева посвятила концерт памяти безвременно ушедшей из жизни матери (ФОТО)
Фото: Дворец Гейдара Алиева

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку прошел концерт народной артистки Азербайджана Кенуль Хасиевой под названием "Ana", который исполнительница посвятила памяти безвременно ушедшей из жизни матери, сообщает Trend Life.

На вечере в исполнении Кенуль Хасиевой, ученицы легендарных Шовкет Алекперовой и Арифа Бабаева, прозвучали лучшие композиции мугама и народные песни, которые она исполняла на протяжении 45-летней творческой карьеры, выступая с гастролями в Турции, Германии, Франции, Швейцарии, Италии, Иране, России и других стран.

В концертной программе также приняли участие народный артист Агададаш Агаев, заслуженная артистка Нурия Ахмедова, молодые исполнители. Лирические композиции произвели особое эмоциональное воздействие на зрителей.

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Кенуль Хасиева посвятила концерт памяти безвременно ушедшей из жизни матери (ФОТО)
Кенуль Хасиева посвятила концерт памяти безвременно ушедшей из жизни матери (ФОТО)
Кенуль Хасиева посвятила концерт памяти безвременно ушедшей из жизни матери (ФОТО)
Кенуль Хасиева посвятила концерт памяти безвременно ушедшей из жизни матери (ФОТО)
Кенуль Хасиева посвятила концерт памяти безвременно ушедшей из жизни матери (ФОТО)
Кенуль Хасиева посвятила концерт памяти безвременно ушедшей из жизни матери (ФОТО)
Кенуль Хасиева посвятила концерт памяти безвременно ушедшей из жизни матери (ФОТО)
Кенуль Хасиева посвятила концерт памяти безвременно ушедшей из жизни матери (ФОТО)
Кенуль Хасиева посвятила концерт памяти безвременно ушедшей из жизни матери (ФОТО)
Кенуль Хасиева посвятила концерт памяти безвременно ушедшей из жизни матери (ФОТО)
Кенуль Хасиева посвятила концерт памяти безвременно ушедшей из жизни матери (ФОТО)
Кенуль Хасиева посвятила концерт памяти безвременно ушедшей из жизни матери (ФОТО)
Кенуль Хасиева посвятила концерт памяти безвременно ушедшей из жизни матери (ФОТО)
Кенуль Хасиева посвятила концерт памяти безвременно ушедшей из жизни матери (ФОТО)
Кенуль Хасиева посвятила концерт памяти безвременно ушедшей из жизни матери (ФОТО)
Кенуль Хасиева посвятила концерт памяти безвременно ушедшей из жизни матери (ФОТО)
Кенуль Хасиева посвятила концерт памяти безвременно ушедшей из жизни матери (ФОТО)
Кенуль Хасиева посвятила концерт памяти безвременно ушедшей из жизни матери (ФОТО)
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