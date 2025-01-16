Из Германии в Азербайджан - более трех веков назад… Похожий на человеческий голос (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Кларнет – это необычайно виртуозный инструмент с очень гибким и благородным звуком, напоминающий длинную цилиндрическую трубку. Более трех веков назад немецкий мастер Иоганн Христоф Деннер придумал этот инструмент, ставший одним из самых популярных во всей истории музыки. Впоследствии инструмент претерпевал ещё ряд переделок в конструкции, был расширен диапазона звучания. Еще великий Моцарт, очень неравнодушно относившийся к нему, говорил, что звук кларнета очень похож на человеческий голос. Область выразительности его очень велика, ему подвластно многое, например, своим мрачным и глубоким звучанием изобразить драматические события, или быть светлым, неунывающим и даже шутливым, как во многих очаровательных произведениях.

Очарование этого инструмента продемонстрировал лауреат республиканских и международных конкурсов Шариф Багиров (кларнет), выступив в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра Азербайджана имени Гара Гараева под руководством художественного руководителя и главного дирижёра, народного артиста Фахреддина Керимова.

В программе прозвучали: серенада для струнных ор.11 С. Барбера, концерт для кларнета с оркестром A-dur В.А.Моцарта, серенада №1 D-dur Р. Фукса (первое исполнение в Баку), прелюдия и скерцо для струнного оркестра ор. 11 Д.Шостаковича.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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