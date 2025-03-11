Классика в исполнении женщин на праздничном вечере в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта, сообщает Trend Life.

В сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижёра, народного артиста Фахреддина Керимова выступили солисты – Юлия Керимова (фортепиано) и Вяфа Бабаева (скрипка).

В программе прозвучали произведения европейских и русских композиторов.

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