Зимняя сказка на добром Бакинском бульваре – новогодняя неделя

29 декабря 2017 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Управление Приморского бульвара при Кабинете министров Азербайджанской Республики и Союз молодежи Азербайджана проведет праздничную новогоднюю неделю "Зимняя сказка на добром Бульваре" для детей и их родителей, а также гостей столицы, сообщили Trend Life пресс-службе СМА.

С 30 декабря по 3 января, с 13:00 до 18:00, гостей ждет шоу с участием сказочных героев от московского театра. Малыш и Карлсон, Маша и Медведь, Дед Мороз и Снегурочка со своими невероятными спектаклями и историями подарят незабываемые моменты Новогоднего счастья. А лучшие аниматоры страны под масками пиратов Джека Воробья и его друзей проведут самые интересные и смешные игры и конкурсы. Гостей ждут хороводы, конкурсы, неповторимая ярмарка веселья и детского праздника от лучших из лучших артистов нашего города на площади около Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига.

Добро пожаловать на наш Старый – Новый Добрый Бульвар!

(Автор: Вугар Иманов)

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