Роскошная вилла и безбашенные праздники в Баку - за три дня до мировой премьеры (ФОТО/ВИДЕО)

9 января 2018 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus в ТЦ Gənclik Mall за три дня до мировой премьеры прошел показ американского комедийного боевика "Всё только начинается", сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Среди гостей праздничного вечера были медийные персоны, представители шоу-бомонда, известные актеры, журналисты и блогеры.

Слоганом фильма является выражение "Вечеринка будет жаркой", что указывает на интригующий сюжет картины, полный приключений.

Сюжет фильма: Дюк, некогда блистательный адвокат крупных преступных группировок, находясь под программой по защите свидетелей, зажигает на роскошной вилле Капри, устраивая безбашенные праздники жизни для своих гостей и превращая будни в яркий Jazz. Однажды под Рождество на виллу приезжает брутальный экс-агент ФБР Лео и переворачивает все вверх дном. Но, как оказалось, все только начинается: вслед за Лео на виллу подтягиваются парни из мафии, имеющие старый "зуб" на Дюка и Лео. Вечеринка будет жаркой!...

Режиссер фильма - Рон Шелтон. Главные роли исполнили такие известные актеры, как Морган Фриман, Томми Ли Джонс и Рене Руссо.

(Автор: Джани Бабаева)

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