Новруз с Самиром Джавадзаде: ненавижу, когда мне говорят "Спой песню" (ФОТО, ВИДЕО)

23 марта 2018 17:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Гостем очередного выпуска популярной передачи "Пятый элемент" стал известный азербайджанский исполнитель, участник "Евровидения-2008" Самир Джавадзаде. Передача выйдет в эфир на телеканале ATV 23 марта в 23:00, сообщили Trend Life в пресс-службе телепроекта.

Ведущие "Пятого элемента" - Усния Магеррамова, Ранар Мусаев, Кямиля Бабаева и ABD Малик (Калантарли). Самир Джавадзаде ответит на вопросы ведущих шоу, расскажет об отношениях с коллегами и о том, что его больше всего раздражает. В ходе передачи ABD Малик (Калантарли) и Самир Джавадзаде поменяются местами – исполнитель выступит в качестве ведущего, а ABD Малик займет кресло гостья. Что из этого выйдет, смотрите в очередном выпуске шоу.

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(Автор: Джани Бабаева. Фото: Исмаил Рзаев)

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