Азербайджанские студенты – все пути ведут в КВН

17 сентября 2018 14:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, 22 сентября в 19.00, стартует первый этап нового сезона Азербайджанской телевизионной лиги КВН, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых.

В игре примут участие команды, представляющие различные ВУЗы страны - «Лимон», «Сборная женская БГУ», «ФизАка», «Дизель», «АЗИ 1920», «Сборная БГУ», «Парадокс». Игра состоится на азербайджанском языке.

"Это большой прорыв для нашего клуба, ведь сейчас, благодаря тому, что игры будут проходить на азербайджанском языке, мы увеличили и количество играющих ребят, и аудиторию. Летом пилотный выпуск проекта на телеканале АTV показал один из лучших показателей рейтинга среди отечественных каналов, что внушает большой оптимизм.

Все эти показатели - результат успешной молодежной политики в стране. Хотелось бы отметить, что с прошлого года КВН официально введён в государственную программу развития молодежи", - отметила иисполнительный директор проекта Гюльтан Лазымзаде.

Турнир организован при поддержке Совета господдержки НПО при Президенте Азербайджана, Министерства образования, Министерства молодёжи и спорта, Азербайджанского фонда молодежи.

Билеты можно приобрести на www.itickets.az.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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