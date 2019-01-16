Рианна подала иск в суд на своего отца

16 января 2019 10:14 (UTC+04:00)

Американская певица и актриса Рианна подала в суд иск на своего отца за то, что он использует название бренда Fenty, ассоциируемое с дочерью, в коммерческих целях для получения миллионов долларов, об этом, как передает РИА Новости, сообщает издание Variety.

В иске артистка, полное имя которой Робин Рианна Фенти, заявила, что ее отец Рональд Фенти создал компанию по поиску талантов Fenty Entertainment в попытке использовать имя своей дочери для прибыли. Рианна, которая основала бренды Fenty Beauty и Savage x Fenty, отмечает, что несколько раз просила отца не вести бизнес от ее имени, но он проигнорировал ее просьбы.

По данным издания, в иске сообщается, что до недавнего времени Fenty Entertainment заявляло о связи с певицей, чтобы привлечь инвестиции. Также Рональд Фенти пытался зарегистрировать товарный знак Fenty для сети отелей, хотя, как отмечается, компания Рианны уже делала это. Еще он пытался договориться с компанией SBS Entertainment о концертном туре с участием певицы в Латинской Америке за 15 миллионов долларов.

"Мошенническое поведение Фенти, (его партнера Мозеса Джоктана) Перкинса и компании особо вопиюще, потому что им несколько раз говорили прекратить эти искажения информации и всю деятельность и попытки использовать имя Рианны и репутацию бренда Fenty", - отмечается в иске.

Рианна в иске заявляет, что отец и его партнер ответственны за недобросовестную рекламу и вмешательство в частную жизнь. В иске певица стремится наложить запрет на использование Рональдом Фенти торговой марки Fenty или какого-либо еще способа незаконно представлять дочь.

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