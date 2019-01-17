Американские ученые рассказали, как улучшить память

Группа американских исследователей установила, что физическая активность, в том числе прогулки или домашние дела, помогают улучшать память и иные когнитивные функции головного мозга. С выводами ученых можно ознакомиться в пресс-релизе, опубликованном на портале EurekAlert!, передает РИА Новости.

В исследовании приняли участие 454 человека, в том числе 191 страдающий от деменции. Добровольцы проходили тестирование на физическую силу, также оценивалось их мышление и память в течение 20 лет. Каждый испытуемый согласился пожертвовать свой мозг для анализа после своей смерти.

В среднем за два года до ухода из жизни каждый из участников исследования получал носимый на запястье акселерометр. Устройство круглосуточно контролировало физическую активность, как минимальную (передвижение по дому), так и более энергичную – упражнения. Оказалось, что те, кто вел сидячий образ жизни, чаще страдали от слабоумия и хуже проходили тесты на память и мышление.

Ранее исследователи установили, что высокий уровень физической активности и отсутствие лишнего веса снижают вероятность сердечного приступа примерно в два раза.

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