Меган Маркл и принц Гарри переезжают в Калифорнию

5 мая 2019 08:12 (UTC+04:00)

Герцог и герцогиня Сассекские собираются переехать в Калифорнию после рождения первенца. Об этом пишет The Sun со ссылкой на друзей бывшей голливудской актрисы, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

По их словам, пара ищет дом в Лос-Анджелесе, где прошло детство Маркл. Отмечается, что одной из причин переезда может стать присутствие рядом матери герцогини Дории Редлан.

«Меган точно хочет дом в Лос-Анджелесе — она любит город, его образ жизни и климат», — рассказал один из источников.

Он добавил, что в Калифорнии пара сможет чувствовать себя более свободной как от королевского двора, так и от внимания британской прессы.

Ранее Insider предупредил, что Меган Маркл скоро снова нарушит традиции королевской семьи.

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