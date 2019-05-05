Меган Маркл и принц Гарри переезжают в Калифорнию

Герцог и герцогиня Сассекские собираются переехать в Калифорнию после рождения первенца. Об этом пишет The Sun со ссылкой на друзей бывшей голливудской актрисы, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
По их словам, пара ищет дом в Лос-Анджелесе, где прошло детство Маркл. Отмечается, что одной из причин переезда может стать присутствие рядом матери герцогини Дории Редлан.
«Меган точно хочет дом в Лос-Анджелесе — она любит город, его образ жизни и климат», — рассказал один из источников.
Он добавил, что в Калифорнии пара сможет чувствовать себя более свободной как от королевского двора, так и от внимания британской прессы.
Ранее Insider предупредил, что Меган Маркл скоро снова нарушит традиции королевской семьи.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.