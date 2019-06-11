БАКУ /Trend Life/ - MGM Production проводит в Баку акцию - "Июнь – месяц детей", приуроченную к Международному дню зашиты детей, и дарит всем юным зрителям 15% скидку на билеты на три представления.

•26 октября - “Маша и Медведь. Очень детективная история. Да-да!”

•21 декабря - “Фикси шоу - операция Новый год”

•2 января - "Школа волшебников"



Промо код: mgm_15. В течение месяца июнь - 15% скидка на все детские спектакли! Спешите воспользоваться! Количество скидочных билетов ограничено! Телефон для справок: 050/0773549054.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.