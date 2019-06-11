MGM Production проводит в Баку акцию "Июнь – месяц детей"

11 июня 2019 14:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - MGM Production проводит в Баку акцию - "Июнь – месяц детей", приуроченную к Международному дню зашиты детей, и дарит всем юным зрителям 15% скидку на билеты на три представления.

•26 октября - “Маша и Медведь. Очень детективная история. Да-да!”
•21 декабря - “Фикси шоу - операция Новый год”
•2 января - "Школа волшебников"

Промо код: mgm_15. В течение месяца июнь - 15% скидка на все детские спектакли! Спешите воспользоваться! Количество скидочных билетов ограничено! Телефон для справок: 050/0773549054.

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