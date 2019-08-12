Анна Нетребко путешествует по Азербайджану - Шамахы, Шеки, Гянджа… (ФОТО)

12 августа 2019 17:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Звезда мировой оперы, народная артистка России Анна Нетребко, путешествуя по регионам Азербайджана, знакомится с родиной своего супруга Юсифа Эйвазова, сообщает Trend Life.

Напомним, что на прошлой неделе Анна Нетребко прилетела в Баку на торжество по случаю 75-летия мамы своего супруга, народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова. Также оперная дива вместе с Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго побывала на азербайджанской свадьбе.

Но звезда мировой оперы не ограничилась визитом в столицу, а в компании супруга, сына и друзей решила ознакомиться с регионами Азербайджана. На своей странице в Instagram Анна Нетребко делится яркими и колоритными фотографиями и видеороликами, сделанными в ходе поездки.

"И мы начали наше путешествие в глубь этой прекрасной страны - Азербайджан!" - написала на своей странице Нетребко.

Путешествие по регионам Азербайджана Нетребко начала с города Шамахы, отметив, что хорошая компания - залог хорошего путешествия.

Из Шамахы Анна Нетребко вместе с семьей и друзьями направилась в Шеки, где посетила Каравансарай и Дворец Шекинских ханов, а также попробовала азербайджанские блюда.

"Пити - местное блюдо, в которое я влюбилась! Похоже на советскую тушенку, только это мясо барана, горох и желтая слива", - делится впечатлениями оперная дива.

Из Шеки Анна Нетребко отправилась в Гянджу, и уже поделилась фотографиями со своими подписчиками.

(Автор: Джани Бабаева)

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