Звезда сериала "Кухня" рассказала о Баку на российском телеканале (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На телеканале "Россия 1" представлен очередной выпуск травел-шоу "По секрету всему свету", посвященный столице Азербайджана, сообщает Trend Life.

"По секрету всему свету" - шоу для всех, кто любит путешествовать. Зрители передачи могут увидеть самые яркие и удивительные места нашей планеты, познакомиться с людьми, которые там живут.

В очередном выпуске передачи актриса театра и кино, телеведущая Ольга Кузьмина, хорошо знакомая телезрителям по роли в сериале "Кухня", провела интересную экскурсию по столице Азербайджана.

"Я там, где ценят красоту во всех ее проявлениях и совершенно этого не стесняются. Я в Городе ветров!", - отметила Кузьмина в самом начале выпуска, и поприветствовала телезрителей на азербайджанском языке.

Актриса прогулялась по Ичери Шехер, рассказала телезрителям о Девичьей башни и Дворец ширваншахов, а также о современных архитектурных зданиях.

Ольга Кузьмина посетила Музей миниатюрной книги, экскурсию по которому ей провела учредитель и руководитель музея, заслуженный работник культуры Зарифа Салахова. Также в ходе прогулки по Ичери Шехер актриса зашла в мастерскую Али Шамси, назвав его художником, влюбленным в свой город.

В Баку телеведущая послушала джаз-мугам, приготовила бюкме и приняла участие в чайной церемонии. А завершился выпуск передачи посещением места, где снимали знаменитый эпизод "Черт побери!" из популярной советской кинокомедии "Бриллиантовая рука".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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