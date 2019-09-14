Рианна хочет сыграть суперзлодейку в фильме о Бэтмене

14 сентября 2019 10:41 (UTC+04:00)

Певица и актриса Рианна рассказала, что "с удовольствием" сыграет персонажа из DC Comics – суперзлодейку Ядовитый плющ в новом фильме о Бэтмене, об этом, как передает Trend Life со ссылкой на РИА Новости, сообщает Metro.

"Знаете, они мне еще не звонили. Но если бы они это сделали, я бы с радостью попробовала, потому что Ядовитый плющ – одна из моих навязчивых идей в жизни. У меня даже однажды был такой костюм на Хэллоуин", – прокомментировала Рианна.

Певица ранее заинтриговала поклонников, разместив в инстаграме видео, в котором сравнила свой кожаный черный ботинок с автомобилем Бэтмена.

"Бэтмобиль, но сделаем это так, чтобы было модно!" – написала Рианна.

Поклонники сразу предположили, что она снимется в новом фильме о Бэтмене, где сыграет либо Женщину-кошку, либо Ядовитого плюща.

Но многие фолловеры певицы в очередной раз напомнили, что больше ждут от Рианны все-таки новый альбом.

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