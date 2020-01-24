Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)

24 января 2020 20:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Что полезней - кофе или чай? Проведя многочисленные исследования ученые из разных стран сделали свои выводы в пользу одного из напитков. А вот организаторы Baku Coffee & Tea Festival (Фестиваль кофе и чая) предлагают не спорить, и просто насладиться вкуснейшим чаем или кофе.

Baku Coffee & Tea Festival проходит 24-26 января в Passage 1901, сообщает Trend Life. Разные сорта чая и кофе, сладости, атмосфера праздника и хорошего настроение – все это Baku Coffee & Tea Festival.

Baku Coffee & Tea Festival - трехдневный фестиваль, в котором участвуют отечественные профессионалы кофейной и чайной индустрии. Основная цель фестиваля - создание возможностей для качественного развития кофейной и чайной индустрии и бизнеса, а также перспективного сотрудничества и обмена опытом.

На фестивале проходят выставка производителей и импортеров кофе и чая, аксессуаров и оборудования, национальные чемпионаты бариста, семинары и мастер-классы от ведущих специалистов, гостевой брю-бар, организованы зона отдыха и детская площадка и другие развлечения.

Фестиваль вызвал огромный интерес у посетителей – здесь каждый нашел свой уникальный кофе, и правильно заваренный ароматный чай. Вниманию гостей фестиваля представлена насыщенная программа, которая дарит позитивные эмоции и хорошее настроение.

Baku Coffee & Tea Festival – это замечательная возможность провести время за интересной беседой в приятной компании.

(Автор и фото: Джани Бабаева)

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  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
  • Фестиваль кофе и чая в Баку – ароматный праздник в приятной компании (ФОТО)
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