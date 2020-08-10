Впервые в Азербайджане - турнир нового формата для поклонников Dota 2

БАКУ /Trend Life/ - В сентябре впервые в Азербайджане пройдут соревнования Red Bull River Runes - турнир нового формата для поклонников Dota 2, сообщили Trend Life.

В соревнованиях по Dota 2, проводимых в формате один на один (1x1), могут принять участие как любители, так и профессиональные игроки.

Турнир, стартующий 11 сентября, состоит из двух квалификационных раундов и финала, который пройдет 13 сентября. Все соревнования начнутся в 18:00. Турнир будет проходить в режиме онлайн. Участники могут зарегистрироваться в желаемом разделе турнира на официальной странице соревнования. Сначала необходимо открыть Dota 2, затем нажать клавишу "workshop" и ввести "Red Bull River Runes". Чтобы добиться успеха в турнире, необходимо соблюдать его правила. Участникам необходимо заранее убедиться, что у них качественный интернет, а также не забыть присоединиться к игре со своей личной учетной записью Steam.

"Если тебе уже исполнилось 18 лет, и ты не знаешь соперника по Dota 2 - поле твое, приходи и покажи свое умение", - отмечают организаторы.

В турнире будет один победитель, и он получит денежную награду в размере 1000 манатов.

Подробную информацию о регистрации и участии в турнире можно получить на странице https://www.redbull.com/az-az/events/red-bull-river-runes-azerbaijan-2020

Партнеры проекта: Федерация киберспорта Азербайджана и Gaming League Azerbaijan.