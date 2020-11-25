Азербайджанские солдаты воспроизвели сцену из фильма "Fəryad", но в новых реалиях: Доблестная армия освободила Шушу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские солдаты в своеобразной форме воспроизвели сцену из культового художественного фильма "Fəryad" ("Крик"), в котором армянский головорез Армен издевается над тяжелораненым и пленным азербайджанским командиром по имени Исмаил, сообщая ему об оккупированных городах, пританцовывая перед ним со своими родственниками. В одном из эпизодов армянин говорит о взятии города Шуша. Именно этот фрагмент, но в новых реалиях, был воспроизведен в освобождённой Шуше.

Шуша, оккупированная армянскими агрессорами 8 мая 1992 года, была освобождена доблестной армией Азербайджана 8 ноября 2020 года.

Культовый художественный фильм "Fəryad" ("Крик") был снят в 1993 году Джейхуном Мирзоевым по сценарию Вагифа Мустафаева, в период первой Карабахской войны. Сюжет основан на реальных событиях и повествует о судьбе тяжелораненого азербайджанского военного, который попадает в плен и подвергается всяческим издевательствам. В картине показаны сцены боёв и события Ходжалинского геноцида. В сценарии использованы истории, рассказанные беженцами, военнопленными и воевавшими солдатами. В фильме также были сняты сами очевидцы тех событий – беженцы из Ходжалы. Прототипом главного героя фильма стал один из первых добровольцев боевого батальона "Şıx", командир роты Мехман Гусейнов (скончался от остановки сердца в 2015 году), который героически сражался и попал в плен в 1992 году около поселка Керкиджахан города Ханкенди. Его сыграл сам режиссер Джейхун Мирзоев. Армянского головореза – народный артист Азербайджана Мелик Дадашов.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)