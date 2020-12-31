Овен

Гороскоп здоровья на 2021 год для Овнов выглядит в положительном свете. Это связано с тем, в данном цикле Солнце, управитель вашего знака, займёт доминирующую позицию на небесной ленте и успешно экранирует большую часть негатива Луны. Тем не менее, это не панацея, особенно в ситуациях, когда вы будете упорствовать, передает Trend Life со ссылкой на astroscope.ru. Это отличительная черта Овнов, хорошо известная, в том числе, вам самим. Да, зачастую эта черта помогает раскрыть творческий потенциал и добиться успеха. Но не сейчас и не в контексте вашего физического или эмоционального состояния. Если какая-то ситуация угнетает, отстранитесь от неё, найдите другой подход. Иначе, даже если добьётесь своего, можете сильно пострадать из-за нервного перенапряжения.

В сфере здоровья в 2021 году Овнов ждут сюрпризы. Как знак стихии Огня, вы должны обратить повышенное внимание на свои личные отношения и на проявление эмоций в целом. Это значит, что если в чём-то не уверены, или вас что-то не устраивает, сдерживайтесь, не спешите явно проявлять своё недовольство. У ситуации несколько аспектов, и вы можете навредить себе, если управлять вами будут эмоции. В зоне риска находятся нервная и лимфатическая система, и именно от них зависит состояние всех других систем и органов. Не торопитесь принимать решение и хорошо подготовьтесь к тому, что вас ждёт. Это не та ситуация, где можно действовать интуитивно и рассчитывать на удачное стечение обстоятельств. Если есть вероятность, что пойдёт дождь — он обязательно пойдёт. Поэтому хорошо бы иметь при себе зонт.

Во второй половине 2021 года гороскоп для Овна в сфере здоровья несколько меняет приоритеты. Усилится положительная энергетика Солнца, но и Марс, второй покровитель цикла, также займёт более сильную позицию. Это с одной стороны практически полностью подавит негатив Луны, с другой — раскроет ваш физический потенциал на принципиально ином уровне. Если вы действующий спортсмен, именно сейчас приложите максимум усилий, чтобы добиться рекордных показателей. Лучшего времени для достижения задуманных высот вам не найти, поэтому действуйте прямолинейно и уверенно. Это хорошее время для подготовки к соревнованиям, либо (вне спортивного контекста) для комплексного укрепления здоровья. Главное — не перенапрягайтесь, потому что даже в столь положительный период не следует испытывать свой организм на прочность.

Телец

Представителям знака зодиака Телец гороскоп на 2021 год пророчит довольно спокойное время в плане здоровья. Не предвидится лишних рисков или событий, на которые обязательно нужно обратить внимание. В первой половине года вся опасность, как и для большинства других знаков, будет сосредоточена в сфере эмоций. Если не будете сдерживаться и наделаете ошибок, это также отразится на вашем физическом состоянии. Вообще, вам стоит чаще занимать нейтральную позицию и действовать в последний момент, максимально всё просчитав. Иными словами, не торопитесь выскакивать на улицу в одной футболке, если за окном ярко светит солнце. Может оказаться, что с солнцем соседствует ледяной ветер, который в секунды вас продует. Тем не менее, на начало года звёзды дают лишь общие рекомендации. Указаний на конкретные слабые места нет.

Во второй половине 2021 года Тельцам с точки зрения здоровья стоит уделить повышенное внимание желудочно-кишечному тракту. Это значит, что существует шанс получить элементарное пищевое отравление. Поэтому, отправляясь, например, в Таиланд, старайтесь не дегустировать местную кухню, разве что в небольших количествах. Это касается даже тех Тельцов, у которых в принципе не наблюдается никаких проблем с ЖКТ. Возможно, вам стоит задуматься о качестве воды, которую вы употребляете и используете для приготовления пищи. Это важный момент, потому что в целом динамика года высока, и у вас будет совсем немного времени, чтобы сконцентрироваться на бытовых вопросах. Тем не менее, во второй половине цикла сделать это придётся, если не хотите пару недель бессильно проваляться в кровати.

В сфере здоровья на 2021 год для Тельцов справедливы только общие рекомендации. Не хитрите, адаптируйтесь к обстоятельствам. Не делайте лишних движений и не поддавайтесь посылам эмоций, фокусируясь на том, что говорит разум. С точки зрения спорта конкретно для вашего знака этот год будет стандартным. Не ожидается из ряда вон выходящих достижений. К счастью, каких-то особых рисков тоже не предвидится. Зато это хорошее время для медитативных практик, которые помогут укрепить здоровье. Если же проблем нет, не стоит зря терять время. Просто наслаждайтесь тем, что имеете. Период сам по себе тяготеет к физической активности, так что не переживайте — вы будете сжигать достаточно калорий.

Близнецы

Представителям знака зодиака Близнецы в 2021 году в вопросах здоровья не стоит делать двух вещей — полагаться на чьё-то мнение и следовать общим тенденциям. Для вас и в других сферах жизни решения будут максимально индивидуальными, и ваше физическое состояние не станет исключением. Во-первых, старайтесь всё заранее проверять. Например, если у вашего ребёнка непереносимость лактозы, это не значит, что ему подойдёт любая безмолочная каша. Тем более, если это каша отечественного производства. Элементарной внимательности будет достаточно, чтобы избежать львиной доли проблем. Второй момент — даже слова близких проверяйте, если есть такая возможность. Вы сейчас будете особенно чувствительны к магнитным бурям, резкой смене погоды и прочим подобным явлениям. Увы, но так на ваш знак подействует негативно настроенная Луна. С другой стороны — кто предупреждён, тот вооружён. Поэтому гороскоп советуют не торопиться с выводами и всё проверять самостоятельно.

С точки зрения здоровья первая половина 2021 года будет достаточно сильно отличаться для Близнецов от второй его части. Во-первых, в середине лета произойдёт какое-то значимое событие, которое довольно сильно вас изменит. Например, вы можете случайно познакомиться с практикой цигун, и таким образом избавите себя от проблемы, которая давно преследует вас. Это не отменяет традиционных методов лечения. А главное — вы не должны действовать нарочито. Обстоятельства сами подскажут, когда и на чём стоит сосредоточиться. В начале года вам предстоит плыть по течению, а во второй его половине уже получится целенаправленно рулить. Используйте эту возможность не только себе во благо. Вы сможете помочь многим, как минимум — дать совет и не допустить развития заболевания. Вам будут искренне благодарны, но дело даже не в положительной энергетике, которую вы получите. В будущем это будет иметь практическую значимость.

В целом, 2021 год с точки зрения физической активности для Близнецов не будет каким-то особенным. Если вы занимаетесь спортом, это хорошее время для подготовки к соревнованиям, поэтому планку ставьте выше. Если решите просто заняться собой, обстоятельства будут вам помогать. С другой стороны, звёзды ни к чему вас не подталкивают, поэтому просто делайте так, как вам комфортнее. Тем более, что в этот период вы не столкнётесь с какими-то принципиально новыми ситуациями. Опыт подскажет, как вести себя дальше.

Рак

Гороскоп здоровья на 2021 год для знака Рак один из самых позитивных среди всех прочих зодиакальных знаков. Как представители стихии Воды, Раки получают некоторый иммунитет к негативу Луны, а во второй половине года любые риски вообще становятся для вас исключениями. Для тех, кто только решил или давно уже занимается спортом, это идеальное время. Ваши физические ресурсы будут на пике. Вы сможете быстро фокусироваться на поставленной задаче и достигать её. Единственным ограничением может стать эмоциональность вашей натуры. Вы далеко не всегда сможете точно расставить приоритеты. Но мудрые Раки после первой же ошибки поймут, в чём дело, и в дальнейшем уже не встретят ситуаций, с которыми не смогут справиться.

С точки зрения здоровья в 2021 году для Раков наибольшую опасность будут представлять авантюры, на которые они обязательно пойдут. Но тут важнее не уберечь себя от риска, а помочь другим не оступиться. Дело в том, что проблемы одного автоматически приведут к проблемам у другого. Иными словами, если в офисе кто-то заболеет, лучше возьмите отпуск хотя бы на несколько дней, потому что в такой ситуации риск подхватить хворь от товарища будет действительно высок. С другой стороны, сейчас любые действия, направленные на укрепление здоровья, будут иметь повышенную эффективность. Это касается лекарств, народных средств, закаливания, эзотерических практик. Поэтому, какой бы путь вы ни выбрали, у вас всё может получиться. Главное — зря не рискуйте и думайте не только о себе.

Для Раков 2021 год в сфере здоровья, как и для большинства других знаков, будет условно разбит на две половины. До середины лета будут верны все обозначенные выше тенденции. Позже многое изменится. Например, вам больше не придётся переживать за других, и это в определённом смысле развяжет вам руки, открыв новые возможности. Если планировали участвовать в каких-то соревнованиях, лучше сделать это в начале года. То же касается любых оздоровительных практик. Например, в санаторий лучше съездить до осени. Потом у вас просто не найдётся на это времени.

Лев

2021 год для представителей знака зодиака Лев будет периодом в целом нейтральным, но со своими нюансами. Так как вы представляете стихию Огня, то особое внимание стоит уделить контролю над эмоциями. Именно они сейчас будут вашим слабым звеном. Трижды думайте, прежде чем выбегать на улицу в одних спортивных штанах. Заболеть легко, и потом будет невероятно обидно, когда из-за этого удача ускользнёт из ваших рук. С другой стороны, если действовать спокойно и рассудительно, риски минимизируются. Существует некоторая вероятность получить производственную травму, но только в весенний период и лишь из-за собственной халатности. С точки зрения спорта ваши показатели сейчас будут находиться в стандартном диапазоне. Никаких всплесков, но и упадка сил вы не ощутите.

Сфера здоровья в первой половине 2021 года порадует Львов стабилизацией состояния. Иными словами, если вы давно болеете, сейчас идеальное время, чтобы избавиться от этой проблемы. С начала года вплоть до первого месяца летнего сезона у вас будет несколько моментов, когда сможете устроить себе незапланированный отпуск. Обязательно этим воспользуйтесь и выберитесь хотя бы на лесное озеро (если санаторий или море полностью исключаются). В то же время благоприятное расположение Солнца может значительно повысить вашу работоспособность. Если ощущаете это — действуйте. Сейчас отличный момент, чтобы быстро и решительно добиться желаемого, используя своё физическое преимущество.

Вторая половина 2021 года с точки зрения сферы здоровья представителям знака зодиака Лев покажется более спокойной, чем предшествующие месяцы, но здесь тоже будут свои риски. Эмоции уйдут на второй план, поскольку негативное влияние Луны ослабнет. Однако расслабляться Львам не стоит. Это хорошее время для самолечения и занятий целительными эзотерическими практиками. Никаких мотиваций! Никто не будет заставлять вас этим заниматься, но если обстоятельства сложатся так — попробуйте, кто знает. Кроме того, в финале года ждёт важное позитивное событие, которое может сильно улучшить ваше психологическое и физическое состояние.

Дева

Представителям знака зодиака Дева сфера здоровья в 2021 году преподнесёт несколько сюрпризов. Во-первых, готовьтесь к тому, что далеко не всё пойдёт по плану. То есть, к примеру, если отдых вы планировали на июль, то отдохнёте, скорее всего, в сентябре. Причём здесь здоровье? А при том, что если не будете упорствовать и поплывёте по течению обстоятельств, никаких рисков не будет. В противном случае Венера, отвечающая за проблемы и страхи вашего знака и усиленная за счёт антагонистичной позиции к Марсу, одному из покровителей этого цикла, поспособствует тому, чтобы вы захворали. Вероятность такого сценария достаточно велика. Рисковать или нет — решать только вам. В целом, период благоприятный, и вы будете чувствовать себя хорошо, разве что магнитные бури немного подпортят настроение. Как и большинству знаков, вам не стоит торопиться делать выводы, не имея полной информации о происходящем.

Первая половина 2021 года для Дев в вопросах здоровья будет интересна тем, что сейчас вы сможете многие свои проблемы решить достаточно быстро. И удивитесь, что так долго не могли разобраться с хворями, у которых, оказывается, банальные причины. Здесь вам могут помочь друзья вкупе с удачным стечением обстоятельств. Что касается походов по врачам, в этом вопросе будьте внимательными. Вы рискуете проявить излишнюю мнительность, и, чтобы не ошибиться относительно своего состояния, хорошо бы иметь рядом верного друга. Опасность простуды и других сезонных заболеваний весной минимальна, а вот ближе к лету в зону риска попадает желудочно-кишечный тракт. Лучше не рискуйте, взяв в руки молоко, срок годности у которого истёк всего-то вчера. Другим тоже не позволяйте ставить над собой такие эксперименты — окажетесь правы, и вас ещё поблагодарят за своевременную рекомендацию.

Вторая половина 2021 года в плане здоровья для представителей зодиакального знака Дева будет иметь некоторый риск, связанный с осенним авитаминозом. Рекомендуется запастись какими-нибудь БАДами, но без фанатизма. Это хороший период, чтобы заняться медитативной практикой. Данная тенденция будет справедлива не только для вас, и вы гарантированно найдёте тех, кто разделит с вами новое увлечение. К концу года постарайтесь не переживать по поводу и без. Нервная система может давать сбои, но если будете держать себя в руках, всё сложится даже лучше, чем планировалось. Период не несёт критических рисков, а вот возможностей поправить здоровье будет в достатке.

Весы

Представители знака зодиака Весы в 2021 году в вопросах здоровья будут чувствовать себя неуверенно, хотя очевидных рисков не предвидится. Дело в эмоциональном состоянии. Оно будет обусловлено положением Венеры, которая является активатором вашего знака. Венера — антагонист Марса, который выступает доминирующим небесным телом этого цикла, хотя и отвечает за ограничение возможностей Весов. Диссонанс приведёт к тому, что явного негатива от Венеры не будет, но её эманации могут заставить вас сомневаться в происходящем и в собственных решениях. В какой-то степени это плюс, потому что, лишний раз всё перепроверив, вы снизите риски до минимума. С другой стороны, вы, к примеру, можете излишне тепло одеться, вспотеть, и вас продует. Именно простудные заболевания будут наиболее вероятной из всех потенциальных проблем для Весов, особенно в первой половине года.

В целом период до середины лета 2021 года с точки зрения здоровья для Весов будет крайне удачен. Особенно, если речь идёт о реабилитационном периоде после заболевания или оперативного вмешательства. Если вы, к примеру, давно планировали поставить себе зубные имплантаты, то лучшего времени не найти. Сейчас регенеративные процессы в вашем организме достигнут пиковых значений, и вы действительно будете восстанавливаться быстрее, чем обычно. Это преимущество могут использовать Весы, которые профессионально занимаются спортом, потому что период восстановления между тренировками также уменьшится. Сниженная иммунодепрессия от интенсивных физических занятий в целом пойдёт организму на пользу. Поэтому период хорошо подходит для того, чтобы плотно поработать над собой. Бег, плавание, фитнес — звёзды ни в чём вас не ограничивают.

Период с середины лета до конца 2021 года для зодиакального знака Весы в сфере здоровья будет более стабильным, чем первая половина цикла. Сомнения исчезнут, многое встанет на свои места, эмоциональный фон также стабилизируется. Однако звёзды по-прежнему рекомендуют делать выбор в пользу доводов рассудка. Дело в том, что решения, принятые под действием сиюминутных чувств, могут серьёзно вам навредить как раз в плане физического состояния. Зато прогнозируется комплексное повышение интеллектуальной работоспособности. В зоне риска окажется ЖКТ и эндокринная система. Будьте внимательны к своему рациону и режиму дня. Этого хватит, чтобы защититься от большинства опасностей.

Скорпион

Для представителей знака зодиака Скорпион 2021 год с точки зрения здоровья будет стабильным. Во-первых, ваш знак относится к стихии Воды, которая окажется частично не восприимчива к негативу Луны (главного антагониста цикла). Во-вторых, вашим управителем является Марс, который за счёт доминирующего положения на небесной ленте защитит Скорпионов от неблагоприятных обстоятельств. Конечно, всё это не панацея, и если вы слишком тепло оденетесь, а потом вас продует, то заболеть вполне реально. Так что обычные риски никто не отменял, и вам, как и большинству знаков, стоит дважды думать, прежде чем принимать то или иное решение.

Первая половина 2021 года для Скорпионов будет положительной в вопросах здоровья. Ваша интуиция разовьётся до максимального уровня. Если вы чувствуете, что чего-то не следует делать, не делайте, даже если всё говорит в пользу необходимости этого шага. Трудно сказать, насколько это будет востребовано в других сферах, но в плане здоровья гарантированно убережёт вас от многих проблем. В этот период в зоне риска будут находиться Скорпионы, профессионально занимающиеся спортом. Существует вероятность травмы. Ничего критического, но из-за этого вы можете пропустить важные соревнования. Если спортом вы не занимаетесь, то постарайтесь избегать авантюр, особенно если все вокруг вас к ним целенаправленно подталкивают. Ничего страшного не произойдёт, если вы откажетесь. Зато точно сохраните своё здоровье в неприкосновенности.

Вторая половина 2021 года для Скорпионов в плане здоровья будет интереснее. Вы, вероятно, откроете в себе новый потенциал, который, скорее всего, будет совпадать с новым увлечением. Езда на велосипеде, йога, дайвинг — варианты есть. Главное, чтобы вам это нравилось, и если без фанатизма, то так вы действительно сможете укрепить своё здоровье. Как и представителей многих других знаков зодиака, под конец года вас может подвести ЖКТ. В качестве профилактики достаточно контролировать свой рацион, особенно, когда приходится перекусывать вне дома. В остальном 2021 год не накладывает на ваш знак никаких гастрономических ограничений. Просто чаще думайте, прежде чем принимать отчаянные шаги. Авантюры хороши в меру. Когда вы ставите на кон своё здоровье, удостоверьтесь, что не пострадаете, если ошибётесь.

Стрелец

Стрельцы в 2021 году в разные моменты будут чувствовать себя неодинаково во всём, что связано со сферой здоровья. В этом плане вы окажетесь единственным знаком, для кого действительно трудно определить какие-то общие тенденции, поэтому придётся ориентироваться по ощущениям. И это ещё одна отличительная черта Стрельцов — когда большинство знаков для достижения успеха будут ставить во главу угла разум, вы можете следовать чувствам. Такая ситуация сложится потому, что вы представляете стихию Огня. Она в свою очередь антагонистична стихии Воды, к которой относится Луна, главный антагонист этого года. С другой стороны Юпитер, управитель вашего знака, в силу сложившейся астрологической ситуации будет достаточно силён, чтобы в критические минуты вовремя предупреждать вас об опасности.

Начало 2021 года вплоть до середины лета подарит Стрельцам сразу несколько возможностей в сфере здоровья. Весной старайтесь беречь себя от переохлаждения. В зоне риска находится репродуктивная система, и особенно это касается Стрельцов-женщин. Ближе к лету уделяйте повышенное внимание новым знакомствам, особенно сиюминутным. Если будете себя контролировать и не совершать ошибок, то кроме наслаждения ничего не получите. В первой половине летнего сезона звёзды советуют полагаться на себя. Помните, что даже мнение авторитетов остаётся всего лишь мнением, и с вашей точки зрения всё может выглядеть иначе. Поэтому не стоит как-то особенно напрягаться, если вдруг поссорились с друзьями. Вполне вероятно, что вы сделали правильный выбор, и скоро это поймёте.

С середины 2021 года сфера здоровья может преподнести Стрельцам пару сюрпризов. Первый вероятен в сентябре, и тут нужно быть внимательными к своей нервной системе. Хотите переживать — никто не запрещает, но помните, что проблемы с нервной системой в результате стресса могут привести к целому ряду патологий. Поэтому с точки зрения эмоций постарайтесь не переходить определённую черту. Здоровье вам ещё пригодится. Вторая важная веха ждёт вас в декабре. Это будет сюрприз в полном смысле слова, то есть вы в любом случае не сможете к нему подготовиться. Событие будет однозначно положительное, и, если рассчитываете на новогоднее чудо, в этом году оно вполне может произойти. Если, конечно, вы не будете сидеть, сложа руки!

Козерог

Козероги в 2021 году переживут широкий спектр самых разнообразных событий в сфере здоровья. Надо заметить, что будут среди них не только положительные. С другой стороны, кто предупреждён — тот вооружён. Кроме того, у вас будут все шансы избежать любого негатива. Марс, ваш активатор, занимающий на небесной ленте одну из доминирующих позиций, защитит от внешнего негатива. Но Луна, которая отвечает за ограничение возможностей Козерога, будет усилена в силу сложившейся астрологической ситуации и может наломать дров, если вы поддадитесь эмоциям. Поэтому главное правило на этот год — не переживайте без повода. Просто держите себя в руках. Все мы люди, но нервная система сейчас у многих в зоне риска. Если вы проявите слабину, негативно настроенные обстоятельства гарантированно этим воспользуются.

В первой половине 2021 года Козероги могут столкнуться с необычными ситуациями в вопросах здоровья. Например, вам нужно будет общаться с больным человеком, чтобы кому-то помочь. И тут предстоит сделать выбор — подвергнуться риску заболеть, но сделать доброе дело, либо поберечься, чтобы иметь возможность сделать ещё больше дел в будущем. Если вы сляжете сейчас, это может быть всерьёз и надолго, а учитывая динамику цикла, отставать вам никак нельзя. Звёзды советуют — неправильного варианта здесь не будет. Однако будут решения и их последствия, с которыми вам предстоит жить. Поэтому, опять же, не принимайте такие ситуации близко к сердцу, просто заранее просчитывайте все варианты. К тому же, ближе к лету многие ситуации стабилизируются.

Вторая половина 2021 года в сфере здоровья потребует от представителей знака зодиака Козерог принципиальных решений. Вероятность получить то или иное заболевание будет определяться вашей активностью. К примеру, если вы поехали в дальнее путешествие и без разбора пробуете всё подряд из местной кухни, вполне можете получить пищевое расстройство. Если выходите ночью в холод в одних шортах на балкон, нужно быть готовыми к простуде. Это вполне обычные ситуации, однако, зачастую Козерогов они не касаются. Но не в этом году. Сейчас вам действительно нужно обратить на своё здоровье повышенное внимание, и только тогда вы минимизируете любые риски. В этом будет большой плюс — вы узнаете новое о себе и многому научитесь. В будущем это позволит избежать непростых ситуаций.

Водолей

В 2021 году представителям знака зодиака Водолей будет покровительствовать Солнце, которое обычно отвечает за ограничение возможностей вашего знака. Сейчас светило займёт доминирующую позицию, и это откроет перед Водолеями новые возможности. Например, в отличие от большинства знаков, для вас излишняя эмоциональность не станет проблемой. Особенно в первой половине года, когда обстоятельства будут довольно часто складываться в вашу пользу, и вы почти всегда будете точно знать, что делать. В целом, основные риски будут связаны с производственными травмами и с необдуманными решениями, которые приведут к адреналиновым ситуациям. Ничего критического, но заболев, вы можете серьёзно откатиться в прогрессе, и не только по работе, поэтому будьте внимательными к собственным решениям.

Первая половина 2021 года будет для Водолеев особенно показательна с точки зрения здоровья. Вы достаточно быстро поймёте, что, образно выражаясь, не являетесь терминатором и тоже можете простудиться. Это особенно важный период для профессиональных спортсменов и людей, которые именно в это время решили совершенствовать своё тело (духовные практики сюда не относятся). Период важен потому, что сейчас отдача будет значительно больше, чем в любой другой момент. Кроме того, лекарства и даже народные методы будут действовать на вас сильнее, чем обычно. Эта тенденция имеет огромный потенциал, хотя и будет кратковременной. Как это использовать — решайте сами. Звёзды дают вам уникальный шанс реализовать себя по максимуму, получив результат, превосходящий любые ожидания. С другой стороны, не забываем о риске получить травму, поэтому техника безопасности всё равно остаётся на первом месте.

Вторая половина 2021 года для Водолеев будет спокойнее. Если заботитесь о своём здоровье, то лучше не ходите по цеху без защиты. Возможны досадные случайности, но никакого целенаправленного негатива. Именно сейчас большинство проблем если и будет возникать на вашем пути, то только по собственной вине. Поэтому просто соберитесь. Этого будет достаточно, чтобы не допустить неприятных ситуаций. С другой стороны, если в первой половине года плотно поработали над собой, именно сейчас можете выйти на пик физической формы.

Рыбы

Для Рыб 2021 год в сфере здоровья будет достаточно спокойным периодом, без резких пиков и подъёмов. Тем не менее, гороскоп рекомендует обратить внимание на некоторые моменты. Во-первых, вы не всегда будете правы, и некоторые из ваших ошибок потенциально могут привести к возникновению болезни, причём не только у вас. Это не предсказание. Это предупреждение, которое должно мотивировать к тому, чтобы вы начали даже самые очевидные решения оценивать с нескольких сторон. Во-вторых, для пассивных Рыб этот период будет опасен. Риск возникновения патологий, связанных с малоподвижным образом жизни, увеличивается в разы. И это отличная мотивация, чтобы заняться хотя бы физкультурой.

Первая половина 2021 года не будет испытывать здоровье Рыб на прочность, предоставив возможность вам самим это сделать. Период хорош для того, чтобы начать закаляться или бегать вокруг дома каждый вечер. Ваш знак относится к стихии Воды, а небесные покровители цикла — Солнце и Марс — будут к вам нейтрально-благосклонны. Поэтому основные риски будут связаны с авантюрами и попытками ухватить журавля, не обращая внимания на синицу. В зоне риска находится эндокринная система. Поэтому старайтесь не переохлаждаться и не перегреваться (исключая целенаправленную закалку). Прислушивайтесь к мнению других, но руководствуйтесь своим собственным.

Вторая половина 2021 года для представителей зодиакального знака Рыбы будет ещё спокойнее, и на этом этапе практически все опасности сходят на нет. Зато повысится внутренняя энергия, что будет стимулировать регенеративные процессы. Период хорош для реабилитации или повышения интенсивности физических упражнений. Вы в любом случае остаётесь в выигрыше, поэтому в какой-то момент можете просто покрасоваться. Период закончится положительно. Тем не менее, не делайте поспешных выводов. Вы многого достигнете, но, чтобы это сохранить, тоже потребуются некоторые усилия.