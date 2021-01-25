Первый азербайджанский фотограф, подполковник Алигули Мирза Каджар: родился в Шуше, погиб в русско-японской войне (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Древний азербайджанский город Шуша подарил истории множество замечательных личностей. Одним из них является военный деятель, подполковник русской императорской армии Алигули Мирза Каджар из древнего рода Каджаров, материал о котором представляем читателям Trend Life.

Алигули Мирза был человеком незаурядным. Кроме военной службы он серьёзно занимался различного рода ремеслами, среди которых на первом месте стояло искусство фотографии.

Считается первым азербайджанским фотографом. Фотографировал он как обычной, так и стереоскопической камерой. Стереоскопическая камера имела двухстороннюю кассету для стеклянных фотопластин с двумя выдвижными заслонками. Именно сделанные им фотографии семьи государственного деятеля, генерал-губернатора Азербайджана Бахмана Мирзы Каджара хранятся в архивах Баку, Стамбула, Тбилиси, Санкт-Петербурга и других городов мира.

Из воспоминаний его внука Чингиза Каджара, доктора физико-математических наук, профессора, академика, действительного члена НАНА, заслуженного деятеля науки и лауреата Государственной премии Азербайджана: "Алигули Мирза был хорошим семьянином. Был женат на Ситаре Ханум Исмайловой, дочери купца первой гильдии Ага Алескера Исмайлова, и у них было четверо детей – Мурад, Иззет, Шамсаддин (Шамси) Мирза и Султан Овейс Мирза.

Алигули Мирза был очень статным и красивым мужчиной. Пользовался успехом у женщин. Любил книги, изучал языки, увлекался верховой ездой, охотой и особенно фотографией. Я хорошо помню, что до войны в семье хранился его большой архив фотографий (большой сундук с фотографиями и стеклянными негативами), охотничьи трофеи, стереоскопический фотоаппарат, аппарат для просмотра стереоскопиических снимков и личное наградное оружие – две шашки с надписями. В результате вынужденных переездов все это безвозвратно исчезло".

Алигули Мирза Каджар родился 2 мая 1854 года в городе Шуша в семье Бахмана Мирзы Каджара от его брака с Барда ханум. Окончил Тифлисский кадетский корпус. 24 марта 1875 года Али-Кули-Мирза поступил на службу корнетом с зачислением по армейской кавалерии и назначением состоять при Кавказской армии. 27 октября 1875 года был прикомандирован к 164-му пехотному Загатальскому полку (город Загаталы).

В 1878 году был переведён в 17-й драгунский Северский Его Величества короля Датского полк, которым впоследствии командовал. В 1896 году был переведен на службу в 51-й драгунский Черниговский (Ее Императорского Высочества великой княгини Елизаветы Федоровны) полк. В 1903 году был переведен в 52-й драгунский Нежинский полк.

За годы службы прославился как отважный боец, неоднократно удостаивался первого места в состязаниях по стрельбе и конных скачках, командовал эскадронами и полками, входил в состав офицерских судов. Среди наград – орден Святой Анны IV степени "За храбрость", ордена Святого Станислава III и II степеней, Святой Анны III степени, Святого Владимира IV степени, орден Льва и Солнца IV степени, звезда бухарского ордена Золотой Восходящей Звезды и т.д.

Участие в Русско-японской войне 1904-1905 годов стало для него последним. В 1905 году в ходе обороны Порт-Артура получил серьёзное ранение. Скончался в госпитале города Читы, откуда его тело было доставлено в Азербайджан.

Из воспоминаний его сына Шамсаддина Мирзы Каджара: "В то время отец страдал от болезни сердца и проходил лечение. Но в ответ на предостережения моей матери сказал: "Сейчас не место для таких разговоров, больной человек должен был давно выйти в отставку. Если сейчас отступлю, скажут, что я испугался отправиться на войну…". "Вместо меня в доме остается такой мужчина", – добавил затем отец, погладив меня, десятилетнего мальчика, по голове".

Алигули Мирза Каджар был похоронен рядом со своим отцом Бахман Мирзой Каджаром в мавзолее на кладбище Имамзаде в городе Барда.

При подготовке статьи использованы материалы из открытых источников в интернете

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)