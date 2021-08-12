Азербайджанский Джиртдан стал героем "Машиных сказок" в России (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках нового сезона анимационного проекта "Машины сказки" представлена первая серия мультфильма "Малыш Джиртдан", сообщает Trend Life.

Джиртдан – один из самых популярных детских персонажей азербайджанских сказок. О Джиртдане, которого отличает смекалка, смелость и храбрость, придумано немало сказок.

"Что будет, если злой и жадный богач решит обмануть маленького бедного мальчика? А если большие и страшные дивы захотят слопать его на обед? Смотрите Машину версию сказки о малыше Джиртдане, и узнаете сами, чем дело закончилось и почему маленьких лучше не обижать!", – отмечено в описании к серии мультфильма "Малыш Джиртдан", представленной на YouTube-канале "Маша и Медведь".

"Машины сказки" – проект, раскрывающий новые стороны Маши (прим. – главная героиня российского мультсериала "Маша и Медведь"). Она рассказывает своим игрушкам известные сказки народов мира в неповторимой детской манере – путая сюжеты и героев и завершая каждую историю неожиданным и остроумным выводом. С точки зрения анимации мультсериал уникален – в нём совмещены 3D CGI технология и 2D Flash анимация, причём каждая шестиминутная сказка нарисована в новом художественном стиле, который никогда не повторяется.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)