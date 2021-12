Определен порядковый номер выступления представительницы Азербайджана на "Детском Евровидении"

БАКУ /Trend Life/ - Представительница Азербайджана на международном конкурсе песни "Детское Евровидение" Сона Азизова выступит под номером 14, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт конкурса.

Порядок выступления конкурсантов определен по итогам жеребьевки, которая прошла в дистанционном формате.

Напомним, что на конкурсе Сона Азизова исполнит композицию One Of Those Days. Авторы песни - Мария Броберг, Франсиско Фарией, Мартин Вийк, Хампус Эврениус. В создании азербайджанской версии композиции приняли участие Джавид Шахбасбеков и Сона Азизова.

Напомним, что 19-й международный конкурс песни "Детское Евровидение" пройдет 19 декабря на сцене музыкального комплекса La Seine Musicale в Париже (Франция).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)